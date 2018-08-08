Эксперты назвали топ-5 нарушений ПДД таксистами

Многие таксисты в погоне за клиентом нарушают правила дорожного движения и создают аварийные ситуации. Названы самые частые нарушения и средняя сумма штрафа, которую получает водитель таксомотора в сутки в столице России.

Москва — лидер по количеству таксомоторов, многие из которых нарушают ПДД. Усугубляют ситуацию и многочисленные запреты на парковку, а также платное парковочное пространство.

Выяснилось, что средний размер одного штрафа у столичного таксиста составляет 790 рублей, а в месяц на оплату нарушений ПДД у него уходит чуть больше 3 тысяч рублей.

Самым распространенным нарушением, по данным компании «Эверест 8800», которая занимается подбором водителей и подготовкой их к работе с агрегаторами, стало несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части (500 рублей). На втором месте — превышение разрешенной скорости от 20 до 40 км/ч (500 рублей). Замыкает первую тройку нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или езда по обочинам (1500 рублей).

Следом идут штрафы за непристегнутые ремни безопасности (1000 рублей). Замыкает же пятерку непредоставление преимущества участникам дорожного движения, главным образом, езда по выделенным полосам для общественного транспорта (1000–2500 рублей).

При этом, несмотря на то что большинство автомобилей, используемых в качестве такси, оформлены на юрлиц, водители самостоятельно оплачивают штрафы.

В компании считают, что число штрафов можно снизить, если ввести обязательное тестирование водителей на знание ПДД при приеме на работу.

Весной выяснилось, что всего восемь таксомоторных компаний задолжали по штрафам более 100 млн рублей за нарушения ПДД в Москве.

Ранее аналитики назвали реальные зарплаты таксистов и насколько они расходятся с заявленными.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС