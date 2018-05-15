Неприкасаемые: подмосковные таксисты задолжали 100 млн руб. штрафов

В отношении восьми подмосковных компаний возбуждены исполнительные производства за неуплату штрафов на общую сумму более чем 100 млн рублей. При этом организации продолжают свою работу.

Обычные московские водители знают: достаточно поставить машину под запрещающим знаком или не оплатить парковку, как буквально через пару дней сотрудниками АМПП или МАДИ будет выписан штраф. При этом если не оплачивать штрафы и накопить их на сумму более чем 10 тыс. рублей, то ограничивается выезд за границу. А если дело дойдет до приставов, то за каждый штраф они возьмут еще и исполнительный сбор, который составляет не менее 1000 руб. за каждое постановление.

Однако, как выяснил защитник московских автомобилистов, скрывающийся под псевдонимом Иван Ёжиков, городские структуры, суды и приставы закрывают глаза на нарушения, допущенные водителями таксомоторов. Ёжикову удалось обнаружить открытые исполнительные производства в отношении восьми подмосковных компаний, являющихся операторами такси. Общая сумма: более 102,2 млн рублей. Большинство постановлений о штрафах вынесено Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) за стоянку под запрещающими знаками.

И это не самые крупные компании, одна из них получила лицензии всего на 19 автомобилей, но по 613 нарушениям исполнительных производств возбуждено на сумму в 689 тыс. рублей. Ёжиков считает, что машин в парке гораздо больше, просто не на все из них выданы лицензии. При этом пять из восьми данных компаний возглавляют «рейтинг» неплательщиков штрафов в целом по России.

В настоящий момент юрист подготовил запросы в ГИБДД, АМПП, МАДИ и Службу судебных приставов с целью выяснить подробности, почему при такой задолженности счета компаний не арестованы и они продолжают работать.

Ранее аналитики подсчитали, что реальный доход таксистов очень далек от того, что им обещают платить операторы такси.

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Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС