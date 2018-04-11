Работа в такси: ожидания и суровая реальность жестокого мира

Многочисленные объявления на сайтах по поиску работы буквально кричат о достойном заработке водителей таксомоторов. Но в реальности заработать большие деньги можно только теоретически.

Видимо, глядя на вакансии, многие россияне всерьез рассматривают работу в такси в качестве источника дополнительного заработка. Аналитики проекта JopTop провели исследование, насколько в Москве расходятся заявленные зарплаты с тем, что в действительности водитель получает на руки.

Судя по вакансиям, работа водителем такси в Москве дело доходное: лишь 11% таксопарков указывают, что водитель заработает с ними меньше 65 000 рублей. Около 29% обещают заработок в пределах от 75 до 90 тысяч рублей, 30% — от 90 до 110 тысяч рублей, а еще треть аж 130 тысяч рублей и выше.

Однако в реальности заработать психологически важную сумму в 100 тысяч рублей можно лишь теоретически — при работе практически круглосуточно семь дней в неделю.

Это понимают и сами соискатели, большинство которых (62%) в своих резюме указывают уровень желаемого заработка в 50 тысяч рублей: половина планирует получать от 30 до 50 тысяч рублей, а 10,3% готовы работать за 15–30 тысяч рублей. Еще около трети хотят получать от 50 до 65 тысяч рублей и лишь 2,3% не готовы садиться за руль такси меньше чем за 85 тысяч рублей.

«Всем очевидно, что на деле это просто невозможно, ведь речь идет не об эксплуатации беспилотных такси, а о живых людях, — говорит руководитель проекта JobTop Эльза Егорова. — Остается загадкой, зачем работодателям такие ухищрения — в среднем на одну вакансию в таксопарках приходится до 22 резюме соискателей. Возможно, это попытка привлечь более квалифицированных сотрудников, однако в реальности это лишь приводит к усложнению взаимоотношений работника и работодателя и увеличению текучки кадров».

Реальные доходы водителей получаются куда ниже обещанных: даже при полной загрузке максимально продуктивный водитель получит в среднем 61 654 руб.

В конце прошлого года стоимость поездки в такси начала расти.

Накануне таксисты провели всероссийскую забастовку, протестуя против низких цен агрегаторов.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС