Новый Mercedes-Benz GLS: салон на 7, двигатель на 8

Mercedes-Benz представил конкурента BMW X7 — большой, роскошный, мощный, трехрядный GLS.

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Новый Mercedes-Benz GLS, представленный в Нью-Йорке, готов вступить в конкурентную борьбу с BMW X7. Полностью обновленный кроссовер третьего поколения имеет сбалансированный дизайн, три ряда сидений в невероятно просторном салоне и два новых двигателя. Кроме того, автомобиль оснащен множеством современных систем и технологий.

Кроссовер получил два новых двигателя. Младшим из них стал 3-литровый турбированный мотор мощностью 374 л.с. и более 500 Нм, которым оснащается GLS 450. Более дорогая версия GLS 580 получила битурбированный 4-литровый двигатель V8, работающий в паре с электромотором, благодаря чему мощность силовой установки EQ Boost достигла 483 л.с. и более 700 Нм.

Обе версии GLS оснащаются 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Matic. Благодаря этому до скорости 100 км/ч автомобили разгоняются за 5,9 (GLS 450) и 5,2 (GLS 580) секунды соответственно. Максимальную скорость кроссоверов разработчики принудительно ограничили на отметке 209 км/ч.

Семиместный кроссовер почти на 8 см длиннее своего предшественника. Длина версии GLS 450 составляет 5207 см, а GLS 580 — 5212 см. Колесная база автомобилей растянулась на 3134 см, а ширина автомобилей равна 2156 см. Благодаря увеличенным габаритам салон стал заметно просторнее и в нем с комфортом могут разместиться до 7 человек. При желании салон можно сделать 6-местным, убрав среднее кресло на втором ряду. Для улучшения обзорности для пассажиров второго и третьего рядов кроссовер оснащается панорамной крышей.

Информационно-развлекательная система Mercedes MBUX имеет два 12,3-дюймовых экрана. На один выводится панель приборов, а на другой — данные различных систем автомобиля. В салоне есть индуктивная беспроводная зарядка, 64-цветовое освещение, девять USB-портов и автоматическое подключение Apple Carplay и Android. Среди дополнительных опций — кресла с массажем, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения и многое другое.

Новый GLS оснащается самыми передовыми технологиями. Например, гидропневматическая подвеска автомобиля сканирует поверхность дороги и меняет свои настройки в автоматическом режиме.

В список стандартных систем безопасности входят такие системы, как автоматическое экстренное торможение, ассистент парковки с функцией кругового обзора, есть даже возможность соединения и взаимодействия с компьютерами других автомобилей.

Стоимость нового Mercedes—Benz GLS пока неизвестна, как и дата начала продаж. Ожидается, что автомобиль поступит в дилерские центры до конца года, а его стоимость для целевой аудитории машин подобного класса роли не играет.

В Шанхае компания Mercedes-Benz представила еще один 7-местный кроссовер, но компактный — GLB.

Для подобного автомобиля можно заказать особенный ключ, стоимость которого достигает стоимости самого автомобиля.

Фото: Daimler AG