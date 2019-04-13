175 г золота + 34,5 карата бриллиантов = самый дорогой автоключ

Автомобильный ключ за полмиллиона евро заставляет задуматься: а не купить ли в гараж лишний суперкар вместо него?

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Компания Awain специализируется на создании ключей, инкрустированных драгоценными камнями, которые заказываются для исключительных автомобилей, и модель Phantom стала самым дорогим из них. Стоимость данного ключа составляет 500 тыс. евро (почти 36,3 млн рублей). То есть ключ стоит дороже, чем Lamborghini Aventador SVJ, для покупки которого нужно минимум 460 тыс. евро (около 33,4 млн рублей).

За полмиллиона евро покупатель получит ключ с бриллиантами, общий вес которых составляет 34,5 карата. Для изготовления ключа также использовалось 175 граммов чистого 18-каратного золота. Покупатель при заказе сможет внести небольшие изменения в дизайн ключа, выбрав материалы для его центральной части. Это и кожа разных расцветок, а также древесина ценных пород. Компания Awain сделала лишь один Phantom и гарантирует, что он останется уникальным.

Для тех, кто не готов выкладывать за ключ состояние, Awain предлагает более скромные варианты. Например, модель Serenity стоит 80 тыс. евро (5,8 млн рублей) и украшена россыпью бриллиантов общим весом 20 каратов, а также 175 граммами золота. Модель Quantum стоит 49 тыс. евро (3,56 млн рублей). При ее создании используются бриллианты общим весом 3,6 карата алмазов и 175 граммов золота. Тираж этих моделей также ограничен, но не одним, а двадцатью экземплярами.

Awain делает уникальные ключи для таких автомобилей, как Bugatti, Bentley, Aston Martin, Maserati, Lamborghini, McLaren, Maybach, Rolls-Royce, Porsche и Mercedes-Benz. Странно то, что большинство из этих машин имеют бесключевой доступ в салон, а значит их владельцам не нужно доставать ключ из кармана или сумочки: никто и никогда не увидит это украшение за 500 тыс. евро, если только хозяин не начнет хвастаться намеренно.

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Фото, видео: Awain