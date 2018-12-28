Nissan разработал для GT-R невероятный ключ

Новый Nissan GT-R будет не только быстрым, но и весьма технологичным, поэтому для спорткара разработали соответствующий ключ.

Разработчики Nissan GT-R, и в частности креативный директор и дизайнер Square Circle Media Дэнни Бернсайд, придумали высокотехнологичный, умный брелок, который не только отпирает двери.

Овальный корпус ключа — это сенсорный экран, который может переключаться между несколькими режимами отображения информации. Базовая раскладка сообщает о том, заблокирован ли GT-R и на какое время назначен автозапуск двигателя. В другом режиме брелок позволяет запустить мотор дистанционно, а в третьем — установить температуру в салоне.

Кроме того, умный ключ отображает информацию о состоянии спорткара, которая может быть полезной для его владельца. Например, вы захотите проверить запас топлива, чтобы узнать, нужно ли сперва заехать на заправку. Другая конфигурация экрана показывает уровень масла. Более того, с брелка можно запросить информацию о том, когда нужно произвести очередное ТО автомобиля.

Не лишен ключ и обычных кнопок, с помощью которых закрываются и открываются двери, багажник, а также подается звуковой сигнал, если машина затерялась на парковке.

Nissan GT-R нового поколения появится в продаже примерно до 2025 года. К этому времени автомобиль оснастят не только умным ключом, но и множеством других современных технологий.

Скоро Nissan выпустит в продажу ограниченную серию спорткаров, которые станут коллекционными: 50 машин по 1 млн евро каждая.

Летом компания выпустила юбилейную серию спорткаров GT-R, отметив таким образом 50-летие модели.

Фото, видео: YouTube