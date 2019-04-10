Новая схема угона: придумано противодействие

Новая схема угонов, когда сигнал с ключа передается машине при помощи ретрансляторов, заставила компанию Ford доработать технологию защиты.

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Ford нашла простой и потому интересный способ борьбы с эстафетными атаками, когда автомобиль с системой бесключевого доступа в салон и функцией запуска двигателя с кнопки угоняется при помощи передачи сигнала с ключа через ретрансляторы — от квартиры, где он лежит в кармане одежды владельца, до припаркованной возле дома машины.

Решение Ford простое и эффектное: новый брелок входит в спящий режим через 40 секунд в состоянии покоя. То есть, если его не двигать и не тревожить на протяжении указанного времени, то он перестанет реагировать на любые попытки взлома.

Компания намерена обновить все выпущенные ключи, что сделает его системы бесключевого доступа менее уязвимыми для автоугонщиков. Это позволит владельцам машин Ford и сэкономить на страховке, получив понижающий коэффициент, который в подобных случаях предлагают страховые компании.

Снижен и радиус действия бесключевого доступа в салон. Теперь он будет составлять до двух метров. Новый ключ активируется, если его тронуть, после чего он готов разблокировать двери автомобиля, но только вблизи машины, и позволяет запустить его двигатель при помощи кнопки.

Подробнее об эстафетных атаках можно узнать здесь.

Отныне в России угнанные автомобили освобождаются от транспортного налога.

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