Из 237 новых моделей с системами бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки безопасными оказались только три.

Системы бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки являются одними из самых любимых опций клиентов. По этой причине ими сегодня оснащают не только внедорожники, седаны и минивэны, но даже небольшие городские хэтчбеки. Однако, согласно новому исследованию, эти системы — находка для угонщиков.

Немецкий автоклуб ADAC протестировал 237 новых автомобилей 30 разных марок, а также три мотоцикла (BMW, Ducati и KTM), и обнаружил, что 230 из них (мотоциклы тоже) уязвимы для хакерских атак, совершаемых при помощи устройств, которые можно легко купить в Сети, причем совсем недорого. Так называемые «эстафетные атаки» позволяют потенциальным ворам разблокировать двери автомобиля и запустить его двигатель, не имея при себе штатного ключа-брелока. Воры просто сканируют сигналы, передаваемые беспроводными ключами, и, усиливая их, открывают салон и заводят двигатель.

В исследовании ADAC говорится, что из 237 машин только три модели смогли полностью противостоять «эстафетной атаке» благодаря технологии сверхширокополосной связи, и все они произведены компанией Jaguar Land Rover. Это Jaguar I-Pace, а также Land Rover Discovery и Range Rover Evoque. Еще четыре автомобиля можно либо только открыть (Infiniti Q30), либо завести (BMW i3, Mazda 2, Volvo XC60 T5). Остальные 230 машин легко и разблокируются, и заводятся. С полным списком проверенных ADAC автомобилей и мотоциклов можно ознакомиться здесь.

Чтобы не остаться без машины, не стоит заворачивать ключ-брелок в фольгу или как-то еще пытаться его экранировать — сигнал все равно в большинстве случаев проходит сквозь преграды. Чтобы не стать жертвой угона в современном мире, нужно избавляться от новых технологий: для этого достаточно заглянуть в инструкцию к автомобилю и отключить функцию бесключевого доступа.

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