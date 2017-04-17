На новом Porsche на вулкан Козельский: доехали до середины

Почему именно Камчатка? Во‑первых, ­это красиво.

Аэропорт Елизово в тридцати километрах от Петропавловска-Камчатского — этакий трехэтажный сарай в чистом поле. На тесной парковке вокруг терминала ютятся стада разнокалиберных праворульных внедорожников — от Mitsubishi Pajero Pinin до Toyota Land Cruiser Prado. Причем почти все — белые. Будто мы не в полутора тысячах километров от Японского архипелага, а где-то на Юге России.

Встретить на Камчатке Porsche непросто. На выстроенные в шеренгу кроссоверы Cayenne и Cayenne Coupe люди натурально сворачивали головы. А поскольку подобной концентрации штутгартской техники прежде здесь никогда не бывало, о мероприятии под названием Porsche Kamchatka Camp местная пресса оперативно раструбила на все 314 тысяч населения.

Почему именно Камчатка? Во‑первых, ­это красиво. 300 с лишним вулканов, выбрасывающих в атмосферу пепел и сгустки расплавленных горных пород, бесчисленные гейзеры, природные заповедники, а также парочка морей и один океан. Во‑вторых, здесь фантастически разнообразные дороги, позволяющие раскрыть все сильные стороны линейки Кайенов. Впрочем, мы обнажим и слабые. Погнали!

Рассказывать о динамических способностях Кайена чертовски скучно. Я поездил на версиях S (V6, 340 л.с.) и Turbo (V8, 550 л.с.): первая — очень быстрая, вторая — быстрая с непечатным эпитетом.

Porsche Cayenne S (Coupe) Длина / ширина / высота / база 4926 (4931) / 1983 / 1696 (1676) мм

Объем багажника 770–1780 л (625–1540 л)

Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 2894 см³; 324 кВт / 440 л.с. при 5700–6600 об/мин; 550 Н·м при 1800–5500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 5,0 с

Максимальная скорость 263 км/ч

Топливо/запас топлива АИ‑98/75 л

Трансмиссия полный привод; А8

Выше пояса

Появление купеобразного Кайена было вопросом времени. Даже удивительно, что маркетологи и инженеры Porsche так долго стояли в сторонке, наблюдая за рыночными успехами BMW X6 и Мерседеса GLE Coupе. Учитывая, что технически Cayenne Coupe идентичен обычному, а 90% кузовных метаморфоз произошли «выше пояса», запуск модели стоил компании умеренных денег. Разработчики лишь завалили передние (слегка) и задние (ощутимо) стойки, на пару сантиметров подрезали крышу, а заодно «изобрели» новые, более короткие двери. Причем, в отличие от дверей соплатформенного Audi Q8, эти остались рамочными.

Спору нет, Cayenne Coupe всё равно выглядит фантастически. Однако здесь есть минимум одно «но». В туманный день или с элементарной непривычки приспортивленный «кай» несложно принять за Macan, а его начальный прайс на два миллиона ниже! Только после 90 км/ч старшая модель стопроцентно иденти­фицируется по активному заднему спойлеру на пятой двери, поднима­ющемуся на 135 мм. Клиенты наверняка ждали от машины чего-то большего, какой-то яркой визуальной «фишки», ­проникающей прямиком в мозг.

Активный спойлер вступает в дело после 90 км/ч и прячется обратно при скорости ниже 60 км/ч. Именно эта деталь не даст перепутать Cayenne Coupe с Маканом. Во всяком случае, в динамике.

Спортивные кресла с интегрированными подголовниками — базовое оснащение купе. Комфортные полагаются за доплату. В случае с обычным Кайеном всё наоборот.

Задним пассажирам купе совершенно не «жмет»: по сравнению с обычным Кайеном «диван» опущен на 30 мм ценой отказа от продольной регулировки.

Внутри Cayenne Coupe также практически неотличим от привычной версии, однако с этим нет проблем. Материалы — на традиционном для бренда высочайшем уровне, а эргономика безупречна. Не раздражают даже сенсорные панели на консоли. Пускай время от времени их придется протирать микрофиброй, но это всяко лучше, чем сотня физических клавиш Макана. Лишь неуместная псевдокарбоновая накладка над бардачком слегка дискредитирует интерьер, напоминая, что сегодня один из важнейших для Porsche рынков — китайский.

Желание обвинить штутгартцев в рыночной ориентации улетучивается, как только перемещаешься во второй ряд: несмотря на покатую крышу, запас пространства над головой практически такой же, как в обычном Кайене. Дабы не стеснять рослых европейцев, интерьерщики опустили задний «диван» на 30 мм, принеся продольную регулировку в жертву простору. В итоге купе­образная внешность не напоминает о себе почти никак. Разве что багажник растерял полторы сотни литров и предлагает «лишь» 625 литров «под шторкой».

Погода на Камчатке чертовски переменчива. Через 15–20 минут от этих облаков может не остаться и следа.

Умники и направления

Если Камчатка представляется вам романтическим краем, первое впечатление может разочаровать. Петропавловск-Камчатский достаточно мрачный город с обшарпанными панельками, аляповатыми вывесками и условной организацией движения. А когда плотные и низкие облака затягивают небо, пряча от глаз красивейшие сопки, тоскливо становится даже в красивейшем клетчатом салоне «купейного» Кайена. Хочется поскорее вырваться из этого «Сыктывкара» и отправиться штурмовать какой-нибудь вулкан.

Выбираю ближайший — Козельский. Про весь полуостров не скажу, но дороги в радиусе сотни километров от административного центра сносные. Да, встречаются приличные трещины и высокоамплитудные волны, но за сохранность колес и подвески можно не переживать. Точечные неровности кросс-купе на опционной «пневме» разглаживает без роптаний. Асфальтовый рельеф оно любит меньше, но с учетом общей собранности шасси ездовому комфорту можно отсыпать восемь баллов из десяти. Вышесказанное относится и к обычному Кайену: подвесо­чные настройки идентичны.

Ближе к подножию вулкана асфальтовая дорога «превращается в тыкву», отбивая всякую охоту к активной езде. На аде­кватных скоростях Porsche по-прежнему сносно отрабатывает все неровности, но острые камни заставляют опасаться за штатные 20‑дюймовые диски и низкопрофильные шины. Хорошо еще, в моем распоряжении сравнительно скромный 440‑сильный Cayenne Coupe версии S! Модификации Turbo (550 л.с.) по умолчанию положены «двадцать первые» колёса, которым за доплату можно добавить еще дюйм. Если вы хоть изредка съезжаете с асфальта — не надо.

Точка, до которой удастся добраться на полноприводнике без спецподготовки, находится на высоте тысячи с небольшим метров. Это ровно середина Козельского, чья вершина — на отметке «2189 м». К ней надо либо идти пешком (так себе идея), время от времени останавливаясь, чтобы вытряхнуть из ботинок вулканический пепел, либо карабкаться на биг-футе. За несколько дней мне встретились три аномально лифтованных Mitsubishi Pajero второго поколения, парочка Prado и даже один УАЗ Патриот. В августе на Камчатке проходит традиционный местный Hill Climb под названием «День вулкана».

Протектор и лапы

Эмоции от встречи с диким бурым медведем сильно зависят от того, есть ли рядом егерь с ружьем. Разумеется, даже при опасном сближении вред животным никто не наносит — хватает предупредительных выстрелов в воздух.

Косолапых на Камчатке — навалом! Знаменитую Долину гейзеров, где в начале 1970‑х проходили съемки «Земли Санникова», медоеды частенько облюбовывают на несколько недель. Даже если не повезет повстречать здесь медведя, ­вы почти гарантированно увидите их следы. Разумеется, к каждой группе посетителей заповедника приставлен егерь.

Не нужно быть умным, чтобы понимать: дефицит Porsche в этом чудном (любое ударение в этом слове будет верным) крае обусловлен заоблачной для большинства ценой и отсутствием ква­лифицированного профильного обслу­живания.

Российский прайс на Cayenne Coupe стартует с 5 877 000 рублей, а топовая версия Turbo S E‑Hybrid Coupe с парой-тройкой дополнительных опций перешагивает за 13 миллионов. Обладая подобной суммой, можно приобрести пусть подуставший, но зато куда более подходящий для Камчатки вертолет Ми‑8. Однако…

Российские рыночные перспективы Porsche Cayenne Coupe всё равно неплохи. Пускай базовая версия на несколько сотен тысяч рублей дороже Audi Q8 и BMW X6 с аналогичными двигателями (в случае с Audi мотор вообще тот же) и сопоставима по цене с Мерседесом GLE Coupe, состоятельная публика будет платить за имя и беспрецедентный для большого кроссовера уровень обратной связи с водителем.

Porsche Cayenne подал заявку на лавры одного из самых универсальных автомобилей в мире в 2002 году. И новое кросс-купе без всяких оговорок готово продолжить его дело.

Фото автора и фирмы Porsche