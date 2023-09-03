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Представлен новый Exeed RX с адаптивной подвеской уже в «базе»

Новая версия кроссовера Exeed RX названа Flying Fish

Одним из главных изменений в этой модификации стала восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная компанией Chery.

Exeed RX Flying Fish
Exeed RX Flying Fish

Exeed сообщает, что этот Exeed RX стал первым моноприводным автомобилем в Китае с адаптивной подвеской, доступным по цене до 27 тысяч долларов.

Exeed RX Flying Fish
Exeed RX Flying Fish
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Exeed RX Flying Fish будет предлагаться на китайском рынке в четырех вариантах комплектации. Три из них будут оснащены полным приводом и новой автоматической коробкой передач. Версия с передним приводом сохранит роботизированную коробку.

Все версии Exeed RX Flying Fish будут оснащены 2-литровым турбированным двигателем мощностью 261 лошадиная сила и крутящим моментом 400 Нм.

Exeed RX Flying Fish
Exeed RX Flying Fish

Цены на этот кроссовер в Китае будут варьироваться от 22,9 до 28,2 тысяч долларов. В июле этот автомобиль уже поступил в продажу в России по цене от 5,4 миллиона рублей.

Exeed RX Flying Fish
Exeed RX Flying Fish

Источник: Sohu

Фото: Exeed

Exeed RX Flying Fish
Exeed RX Flying Fish
Exeed RX Flying Fish
Exeed RX Flying Fish

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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