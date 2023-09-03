Представлен новый Exeed RX с адаптивной подвеской уже в «базе»
Одним из главных изменений в этой модификации стала восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная компанией Chery.
Exeed сообщает, что этот Exeed RX стал первым моноприводным автомобилем в Китае с адаптивной подвеской, доступным по цене до 27 тысяч долларов.
Exeed RX Flying Fish будет предлагаться на китайском рынке в четырех вариантах комплектации. Три из них будут оснащены полным приводом и новой автоматической коробкой передач. Версия с передним приводом сохранит роботизированную коробку.
Все версии Exeed RX Flying Fish будут оснащены 2-литровым турбированным двигателем мощностью 261 лошадиная сила и крутящим моментом 400 Нм.
Цены на этот кроссовер в Китае будут варьироваться от 22,9 до 28,2 тысяч долларов. В июле этот автомобиль уже поступил в продажу в России по цене от 5,4 миллиона рублей.
Источник: Sohu
Фото: Exeed
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