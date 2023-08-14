Новая Toyota или VW с пробегом по той же цене: (не)простой выбор

Что взять вместо Камри: трехлетний Volkswagen Arteon из Германии или новую Toyota Avalon из Китая? Эксперты «За рулем» прояснили все нюансы.

Китайский седан Toyota Avalon с мотором 2.5 (209 л. с.) и восьмиступенчатым автоматом стоит 4,4 млн рублей. Родственник Пассата – лифтбек Volkswagen Arteon, пригнанный из Германии, с полным приводом и мощным турбодизелем (240 л. с.), чуть дешевле – 4 млн рублей. Как же так? Всё просто – это трехлетний Arteon с пробегом 50 тысяч км.

Сходство и различия

Родство Авалона с Camry видно сразу. Дизайн кузова и интерьера схожи, хотя во всем чувствуется какая-то упрощенность.

Берешься за накладки стоек дверей, и чувствуешь остроту пластика с обратной стороны. Салон вроде из таких же пластмасс, но большинство панелей под давлением пальцев гуляют. Мелочи, но из них и складывается общее впечатление от автомобиля.

С Артеоном такого ощущения нет. Двери закрываются солидно, а краска вдвое толще. Имеющийся пробег по состоянию салона не ощущается. Чувствуется, что при создании Артеона хотели не только продать машину, но и позаботиться о том, что про нее потом скажут.

Toyota Avalon

Виртуальная приборная панель такая же скучная, как и физические приборы Тойоты. Но удобна для чтения. Медиасистема не русифицирована. Спасает возможность подключить смартфон. Блок двухзонного климат-контроля почти не имеет физических кнопок. Панель быстро пачкается и бликует.

Интерьер Авалона –как офис: строго и без искорки. Собрано всё качественно, но сколько протянут материалы отделки, неясно.

Несмотря на то, что дизельные Артеоны изначально не предназначались для нашего рынка, в меню медиасистемы есть русский язык. А вот у китайской Тойоты заменой иероглифам служит только английский. Хорошо, что хоть «яблоко» спасает – можно зеркалить телефон.

Но с точки зрения практики и к Фольксвагену есть претензии. Лишь эргономика рабочего места у него идеальная, но для пассажиров лучше Тoyota – сзади королевский комфорт и вагон пространства по всем направлениям. В Артеоне воздуха меньше, а если сядет третий пассажир, он будет бесить соседей. И взбесится сам из-за высоченного центрального тоннеля.

Volkswagen Arteon

У виртуальной приборки есть несколько вариантов дизайна. Боковые приборы – ­аналоговые. Даже у моделей, которые не поставлялись в Россию, в меню есть русский язык. Качество картинки и быстродействие экрана на высоте. Управление климат-контролем полностью отдано клавишам и вращающимся регуляторам. К эффективности работы претензий нет.

Интерьер сильно перекликается с Пассатом. Материалы отделки дорогие и качественные – наличие пробега незаметно.

Битва характеров

Техническая начинка Авалона совпадает с Camry. Та же платформа и бензиновые атмосферники от двух до трех с половиной литров, разве что мощность чуть отличается. Родство – хорошая новость не только при покупке расходников, но и с точки зрения надежности. И если от большого седана хочется комфорта, то выбирать надо Avalon.

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