#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Номер износился – подкрасить или получать дубликат?Номер износился – подкрасить или получать дубликат?
Все зависит от степени и характера износа,...
Во Владивостоке задержали пьяного мотоциклиста без правВо Владивостоке задержали пьяного мотоциклиста без прав
Полиция Владивостока арестовала пьяного байкера...
Новая Toyota или VW с пробегом по той же цене: (не)простой выборНовая Toyota или VW с пробегом по той же цене: (не)простой выбор
Что взять вместо Камри: трехлетний Volkswagen...

Новая Toyota или VW с пробегом по той же цене: (не)простой выбор

Что взять вместо Камри: трехлетний Volkswagen Arteon из Германии или новую Toyota Avalon из Китая? Эксперты «За рулем» прояснили все нюансы.

Китайский седан Toyota Avalon с мотором 2.5 (209 л. с.) и восьмиступенчатым автоматом стоит 4,4 млн рублей. Родственник Пассата – лифтбек Volkswagen Arteon, пригнанный из Германии, с полным приводом и мощным турбодизелем (240 л. с.), чуть дешевле – 4 млн рублей. Как же так? Всё просто – это трехлетний Arteon с пробегом 50 тысяч км.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Сходство и различия

Мифы о (не)надежности «китайцев» – 5 свежих моделей и список проблем

Родство Авалона с Camry видно сразу. Дизайн кузова и интерьера схожи, хотя во всем чувствуется какая-то упрощенность.

Берешься за накладки стоек дверей, и чувствуешь остроту пластика с обратной стороны. Салон вроде из таких же пластмасс, но большинство панелей под давлением пальцев гуляют. Мелочи, но из них и складывается общее впечатление от автомобиля.

С Артеоном такого ощущения нет. Двери закрываются солидно, а краска вдвое толще. Имеющийся пробег по состоянию салона не ощущается. Чувствуется, что при создании Артеона хотели не только продать машину, но и позаботиться о том, что про нее потом скажут.

Toyota Avalon

Виртуальная приборная панель такая же скучная, как и физические приборы Тойоты. Но удобна для чтения.
Медиасистема не русифицирована. Спасает возможность подключить смартфон.
Блок двухзонного климат-контроля почти не имеет физических кнопок. Панель быстро пачкается и бликует.
Интерьер Авалона –как офис: строго и без искорки. Собрано всё качественно, но сколько протянут материалы отделки, неясно.
Интерьер Авалона –как офис: строго и без искорки. Собрано всё качественно, но сколько протянут материалы отделки, неясно.

«Немец» или «японец» – кто круче? Результаты теста удивили

Несмотря на то, что дизельные Артеоны изначально не предназначались для нашего рынка, в меню медиасистемы есть русский язык. А вот у китайской Тойоты заменой иероглифам служит только английский. Хорошо, что хоть «яблоко» спасает – можно зеркалить телефон.

Но с точки зрения практики и к Фольксвагену есть претензии. Лишь эргономика рабочего места у него идеальная, но для пассажиров лучше Тoyota – сзади королевский комфорт и вагон пространства по всем направлениям. В Артеоне воздуха меньше, а если сядет третий пассажир, он будет бесить соседей. И взбесится сам из-за высоченного центрального тоннеля.

Volkswagen Arteon

У виртуальной приборки есть несколько вариантов дизайна. Боковые приборы – ­аналоговые.
Даже у моделей, которые не поставлялись в Россию, в меню есть русский язык. Качество картинки и быстродействие экрана на высоте.
Управление климат-контролем полностью отдано клавишам и вращающимся регуляторам. К эффективности работы претензий нет.
Интерьер сильно перекликается с Пассатом. Материалы отделки дорогие и качественные – наличие пробега незаметно.
Интерьер сильно перекликается с Пассатом. Материалы отделки дорогие и качественные – наличие пробега незаметно.

Битва характеров

4 известных мотора Toyota — они все вечные? Не совсем

Техническая начинка Авалона совпадает с Camry. Та же платформа и бензиновые атмосферники от двух до трех с половиной литров, разве что мощность чуть отличается. Родство – хорошая новость не только при покупке расходников, но и с точки зрения надежности. И если от большого седана хочется комфорта, то выбирать надо Avalon.

Продолжение – на следующей странице.

Виртуальная приборная панель такая же скучная, как и физические приборы Тойоты. Но удобна для чтения.
Медиасистема не русифицирована. Спасает возможность подключить смартфон.
Блок двухзонного климат-контроля почти не имеет физических кнопок. Панель быстро пачкается и бликует.
Интерьер Авалона –как офис: строго и без искорки. Собрано всё качественно, но сколько протянут материалы отделки, неясно.
У виртуальной приборки есть несколько вариантов дизайна. Боковые приборы – ­аналоговые.
Даже у моделей, которые не поставлялись в Россию, в меню есть русский язык. Качество картинки и быстродействие экрана на высоте.
Управление климат-контролем полностью отдано клавишам и вращающимся регуляторам. К эффективности работы претензий нет.
Интерьер сильно перекликается с Пассатом. Материалы отделки дорогие и качественные – наличие пробега незаметно.
Сиденья Тойоты нельзя назвать неудачными, но на фоне Артеона им не хватает диапазона и расширенных регулировок.
Второй ряд очень просторен по всем направлениям. Удобна и сама посадка. Вместе с зарядками для телефонов на втором ряду есть розетка. Но китайского формата.
Багажник вместителен, но проем узкий. В подполье – докатка.
Невероятно удобные передние сиденья подойдут людям любой комплекции. Длина подушки регулируется.
На втором ряду Артеона чуть меньше места для ног и еще меньше по высоте. Для второго ряда есть свой климат-контроль и розетка на 220 В.
Багажник чуть меньше, чем в Тойоте, но проем широченный. Не забыли о приятных мелочах вроде крючков. Запаска отсутствует.
Обратная сторона накладок дверей у Toyota Avalon неаккуратная – о них можно поцарапать пальцы.
Такое расположение у Volkswagen разъемов системы поднятия капота при наезде на пешехода неудачно – в наших зимах всё это может окислиться.
В Arteon у дизельных машин для Европы почти всегда есть система впрыска мочевины.
Avalon на дороге очень похож на Camry – акцент шасси смещен в сторону комфорта, нежели управляемости.
На шоссе Arteon доставит истинное удовольствие – как от динамики, так и от поведения. Очень рафинированное шасси. Но на ямах жестко.
Страницы
12Следующая страница

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемВиноградов Александр
Фото:За РулемКульнев Александр
Количество просмотров 2
Фото:За РулемКульнев Александр
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Arteon

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв