На АВТОВАЗе раскрыли доработки Lada Vesta для установки китайского вариатора

АВТОВАЗ модернизировал больше 100 деталей Lada Vesta для внедрения вариатора

В ходе интеграции вариатора в конструкцию Lada Vesta инженеры АВТОВАЗа пересмотрели конструкцию 38 групп деталей и модернизировали больше 100 компонентов, сообщил на презентации Lada Vesta директор по продуктам и программам АВТОВАЗа Олег Груненков.

«Это новый масляный картер с введением дополнительных точек крепления, применение вместо маховика приводного диска, введение дополнительных точек крепления для промопоры приводного вала, контроллер с новыми калибровками для данного силового агрегата. И, поскольку масса силового агрегата выросла, мы используем правую опору с тремя точками крепления и увеличенной площадкой», — пояснил представитель компании.

Также он отметил, что для модели с вариатором был внедрен оригинальный корпус воздушного фильтра и крепление аккумулятора, изменены жгуты проводов, трубопроводы и брызговик двигателя.

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Источник: «Газета.Ru»