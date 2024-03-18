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На АВТОВАЗе раскрыли доработки Lada Vesta для установки китайского вариатора

АВТОВАЗ модернизировал больше 100 деталей Lada Vesta для внедрения вариатора

В ходе интеграции вариатора в конструкцию Lada Vesta инженеры АВТОВАЗа пересмотрели конструкцию 38 групп деталей и модернизировали больше 100 компонентов, сообщил на презентации Lada Vesta директор по продуктам и программам АВТОВАЗа Олег Груненков.

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«Это новый масляный картер с введением дополнительных точек крепления, применение вместо маховика приводного диска, введение дополнительных точек крепления для промопоры приводного вала, контроллер с новыми калибровками для данного силового агрегата. И, поскольку масса силового агрегата выросла, мы используем правую опору с тремя точками крепления и увеличенной площадкой», — пояснил представитель компании.

Также он отметил, что для модели с вариатором был внедрен оригинальный корпус воздушного фильтра и крепление аккумулятора, изменены жгуты проводов, трубопроводы и брызговик двигателя.

Ранее «За рулем» сообщал, что цена флагманского кроссовера Geely Monjaro изменилась в России.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
18.03.2024
Фото:АВТОВАЗ
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