ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей

Citymax-9 появится в России уже в этом году, уровень его локализации составит около 90%.

«Группа ГАЗ» готовит к серийному производству новый автобус, выпускать который будут на Павловском автобусном заводе с привлечением средств Фонда развития промышленности.

Citymax-9 — это первая модель нового поколения автобусов «Группы ГАЗ», которое в перспективе будет включать машины длиной от 9 до 19 м, вместимостью от 70 до 200 человек и будет выпускаться на всех автобусных заводах компании.

Новинка построена на унифицированной платформе, на которой будут выпускаться автобусы с различными типами силовых агрегатов. Сначала появится дизельная версия, в дальнейшем линейка будет расширена за счет газовых и электрических моторов.

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В дизельной и газовой моделях Citymax-9 будет установлен двигатель ЯМЗ-534 и автоматическая коробка передач ГАЗ.

Citymax-9 — это автобус среднего класса длиной 9 метров и вместимостью 77 пассажиров. Здесь самая большая площадь низкого пола в своем классе (10 кв. м).

Отличает новинку также низкий уровень входа, просторная накопительная площадка с поясничными упорами, специально оборудованные места для инвалидных колясок, электрическая аппарель и система «книлинг», позволяющая понижать высоту пола на остановках (для маломобильных пассажиров).

Citymax-9 — первая заднемоторная модель Павловского автобусного завода. Благодаря этому конструктивному решению в автобусе широкие проходы между рядами сидений, просторная накопительная площадка и улучшенный комфорт рабочего места водителя — снижен уровень шума и увеличено пространство в кабине.

Правительство старается всячески поддерживать ГАЗ.



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Фото: ГАЗ