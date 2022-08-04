ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей — журнал За рулем

ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей

Citymax-9 появится в России уже в этом году, уровень его локализации составит около 90%.

Материалы по теме
ГАЗ лишили зарубежных комплектующих

«Группа ГАЗ» готовит к серийному производству новый автобус, выпускать который будут на Павловском автобусном заводе с привлечением средств Фонда развития промышленности.

Citymax-9 — это первая модель нового поколения автобусов «Группы ГАЗ», которое в перспективе будет включать машины длиной от 9 до 19 м, вместимостью от 70 до 200 человек и будет выпускаться на всех автобусных заводах компании.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей

Новинка построена на унифицированной платформе, на которой будут выпускаться автобусы с различными типами силовых агрегатов. Сначала появится дизельная версия, в дальнейшем линейка будет расширена за счет газовых и электрических моторов.

ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей

Материалы по теме
Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно

В дизельной и газовой моделях Citymax-9 будет установлен двигатель ЯМЗ-534 и автоматическая коробка передач ГАЗ.

Citymax-9  — это автобус среднего класса длиной 9 метров и вместимостью 77 пассажиров. Здесь самая большая площадь низкого пола в своем классе (10 кв. м).

Отличает новинку также низкий уровень входа, просторная накопительная площадка с поясничными упорами, специально оборудованные места для инвалидных колясок, электрическая аппарель и система «книлинг», позволяющая понижать высоту пола на остановках (для маломобильных пассажиров).

ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей

Citymax-9 — первая заднемоторная модель Павловского автобусного завода. Благодаря этому конструктивному решению в автобусе широкие проходы между рядами сидений, просторная накопительная площадка и улучшенный комфорт рабочего места водителя — снижен уровень шума и увеличено пространство в кабине.

ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей

Фото: ГАЗ

ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей

Citymax-9 появится в России уже в этом году, уровень его локализации составит около 90%.

ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей — фото 1351744ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей — фото 1351745ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей — фото 1351746ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей — фото 1351743ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей
ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей

Citymax-9 появится в России уже в этом году, уровень его локализации составит около 90%.

ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей — фото 1351743ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей — фото 1351745ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей — фото 1351744ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей — фото 1351746ГАЗ готовит к выпуску 77-местный автобус. Почти без импортных деталей
Наше новое видео
200 сил и 7 мест — тест больших китайских кроссоверов
Безалкогольное пиво за рулем — что будет, если остановит ГИБДД?
Автобус Икарус 250 — тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров468
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: