Правительство приняло новые меры по поддержке ГАЗа

Размер субсидируемого кредита для предприятия поднят в два раза.

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Согласно распоряжению от 29 апреля 2022 года № 1071-р, подписанному председателем Правительства Михаилом Мишустиным, финансовая поддержка автозавода ГАЗ со стороны государства будет усилена. Размер субсидируемого кредита для предприятия увеличен с 10 млрд до 20 млрд рублей. Речь о займе по ставке до 11% годовых, который доступен в рамках новой льготной кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли, говорится на сайте правительства.

По условиям этой программы, группа компаний может получить в качестве займа до 30 млрд рублей, а предприятие — только 10 млрд рублей. Эта сумма, посчитали в правительстве, не отвечала потребностям предприятия, что могло привести к снижению оборотных средств и сказаться на его работе.

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Источник напоминает, что специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций, правительство запустило в марте 2022 года. Программа является частью комплекса мер по обеспечению устойчивости российской экономики.

И еще 3,7 млрд рублей будут распределены между регионами — они также пойдут на поддержку заводов.

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС