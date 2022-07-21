Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно

На ГАЗе считают, что Соболь NN станет особенно востребован среди служб доставки.

«Группа ГАЗ» начнет серийный выпуск легких коммерческих автомобилей Соболь NN в четвертом квартале 2022 года, эту информацию 21 июля распространила пресс-служба компании.

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Контролируемый Минпромторгом РФ Фонд развития промышленности (ФРП) ГАЗу под проект предоставит заем суммой 828 млн рублей, причем на льготных условиях (не выше 3% годовых). В сумме на старт выпуска нового Соболя направят 3,25 млрд рублей, из которых 2,422 млрд — собственные средства «Группы ГАЗ».

ГАЗ Соболь NN

Предсерийный прототип Соболя NN представили в начале июня в Москве на выставке «Неделя российского ритейла». Первыми в производство пойдут модификации «цельнометаллический фургон» и «микроавтобус».

Габаритная длина фургона Соболь NN — 5120 мм, колесная база — 2430 мм, радиус разворота — 5,4 м. Внутренние размеры грузового отсека (д/ш/в) — 2600, 1860 и 1614 мм соответственно, объем — 7,8 куб. м, грузоподъемность — 800 кг, шасси — 4x2, с задними ведущими колесами. Предполагается, что такая модификация будет востребована среди сервисов доставки и онлайн-ритейлеров.

ГАЗ Соболь NN ГАЗ Соболь NN

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Как уточняет пресс-служба ФРП, средства льготного займа ГАЗ, в частности, направит на закупку оборудования для подготовки панелей кузова, сварки и зафланцовки дверей, модернизации линий сварки оснований и боковин кузова. Сборка и окраска Соболей NN будет производиться на действующих линиях автозавода ГАЗ в едином потоке с семействами ГАЗель NN и ГАЗель Next. Соболь NN предложат в вариантах с бензиновым мотором УМЗ Evotech и перспективным турбодизелем ГАЗ. Уровень локализации производства новинки составит 83%.

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Фото: Пресс-служба «Группы ГАЗ»