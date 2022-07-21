Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно — журнал За рулем

Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно

На ГАЗе считают, что Соболь NN станет особенно востребован среди служб доставки.

«Группа ГАЗ» начнет серийный выпуск легких коммерческих автомобилей Соболь NN в четвертом квартале 2022 года, эту информацию 21 июля распространила пресс-служба компании.

Материалы по теме
ГАЗ представил новую модель — Соболь NN

Контролируемый Минпромторгом РФ Фонд развития промышленности (ФРП) ГАЗу под проект предоставит заем суммой 828 млн рублей, причем на льготных условиях (не выше 3% годовых). В сумме на старт выпуска нового Соболя направят 3,25 млрд рублей, из которых 2,422 млрд — собственные средства «Группы ГАЗ».

Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийноГАЗ Соболь NN
ГАЗ Соболь NN

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Предсерийный прототип Соболя NN представили в начале июня в Москве на выставке «Неделя российского ритейла». Первыми в производство пойдут модификации «цельнометаллический фургон» и «микроавтобус».

Габаритная длина фургона Соболь NN — 5120 мм, колесная база  — 2430 мм, радиус разворота — 5,4 м. Внутренние размеры грузового отсека (д/ш/в) — 2600, 1860 и 1614 мм соответственно, объем — 7,8 куб. м, грузоподъемность — 800 кг, шасси — 4x2, с задними ведущими колесами. Предполагается, что такая модификация будет востребована среди сервисов доставки и онлайн-ритейлеров.

Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийноГАЗ Соболь NN
ГАЗ Соболь NN

Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийноГАЗ Соболь NN
ГАЗ Соболь NN

Материалы по теме
ГАЗ Соболь NN 4х4 — реальное фото новинки!

Как уточняет пресс-служба ФРП, средства льготного займа ГАЗ, в частности, направит на закупку оборудования для подготовки панелей кузова, сварки и зафланцовки дверей, модернизации линий сварки оснований и боковин кузова. Сборка и окраска Соболей NN будет производиться на действующих линиях автозавода ГАЗ в едином потоке с семействами ГАЗель NN и ГАЗель Next. Соболь NN предложат в вариантах с бензиновым мотором УМЗ Evotech и перспективным турбодизелем ГАЗ. Уровень локализации производства новинки составит 83%.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: Пресс-служба «Группы ГАЗ»
Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно

На ГАЗе считают, что Соболь NN станет особенно востребован среди служб доставки.

Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно — фото 1349207Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно — фото 1349215Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно — фото 1349210Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно
Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно

На ГАЗе считают, что Соболь NN станет особенно востребован среди служб доставки.

Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно — фото 1349207Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно — фото 1349210Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно — фото 1349215Стало известно, когда новый Соболь начнут выпускать серийно
Наше новое видео
Тест больших китайских кроссоверов (видео)
Очень необычный «китаец»: одних доработок на миллион!
Сравнили самые большие китайские кроссоверы: крутой и еще круче

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров639
Оцените материал
0:0

Отзывы о ГАЗ Соболь (13)

ГАЗ 2016 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. — меняю масло, 20–25 тыс — топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: