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На МАЗах появятся новые российские двигатели и коробки передач

Новые модели МАЗ получат российские моторы разработки ЯМЗ

Минский автомобильный завод и Ярославский моторный завод будут сотрудничать по новым силовым агрегатам для грузовиков. 7 сентября состоялась встреча конструкторов МАЗа и ЯМЗа, на которой обсуждалось выполнение графика работ по созданию опытных образцов автомобилей экологического класса Евро-5. А именно, шла речь о двигателях ЯМЗ-535 и ЯМЗ-537.

ЯМЗ-535 – это новый дизель для грузовиков, автобусов и тяжелых внедорожников. Первая партия таких моторов уже проходит тестовую эксплуатацию на автозаводе Урал. Известно, что ПАЗ планирует установку ЯМЗ-535 на перспективный автобус Ситимакс 9. Помимо Урала и ПАЗа, по несколько экземпляров двигателя уже получили испытатели ЛиАЗа и МАЗа.

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На ЯМЗ-537 тоже есть заказчики. Во всяком случае, новый автобус ГАЗ Ситимакс-12, который будут собирать на ЛиАЗе, комплектуется именно ЯМЗ-537.

Что касается самого ЯМЗа, то в его арсенал скоро добавится и еще более мощный ЯМЗ-770, который также может заинтересовать коллег из Белоруссии – новые магистральные тягачи МАЗ как раз нуждаются в таком агрегате, пока используя китайский.

Помимо двигателей, на встрече инженеры МАЗа и ЯМЗа затронули тему перспективных разработок в области коробок передач.

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Источник: МАЗ

Фото: МАЗ, ЯМЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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