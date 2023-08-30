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Тягач и автобус: МАЗ готовится представить новые модели

Стало известно, какие модели представит МАЗ на выставке COMTRANS 2023

На международной выставке COMTRANS 2023 белорусский МАЗ готовится представить сразу две новинки.Одна из них – это седельный тягач МАЗ-541SA5 с колесной формулой 4х2, комплектующийся двигателем класса Евро-6. У машины новый дизайн и улучшенная эргономика.

Особенности тягача МАЗ-541SA5

  • двухместная кабина с высокой крышей и двумя спальными местами
  • системы кондиционирования и отопления
  • электроуправляемые зеркала заднего вида
  • центральный замок, электрические стеклоподъемники
  • мультиплексная система электрооборудования
  • светодиодные ДХО
  • система ЭРА-Глонасс
  • дисковые тормоза
  • АБС/ПБС, стабилизация курсовой устойчивости
  • два топливных бака объемом 580 и 890 литров

Известно, что тягач оснастят 13-литровым 550-сильным турбодизелем Weichai и 12-ступенчатым роботом FastGear. Запас хода при полной заправке достигает 3700 км. Масса машины в составе автопоезда – 44 тонны.

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Вторая новинка – это туристический автобус третьего поколения МАЗ 350046. Формула салона – 61+1+1 в зависимости от комплектации. 400-сильный двигатель также имеет экологический класс Евро-6.

Особенности автобуса МАЗ 350046

  • высота основного проема салона – 2080 мм
  • объем багажных отсеков – 11,1 куб. м
  • объем топливного бака – 590 литров
  • запас хода – 2000 км

Сообщается, что туристический автобус «состоит из белорусских и российских комплектующих». По предварительным данным, двигатель автобуса – китайский Weichai.

Кроме того, на стенде МАЗа на COMTRANS 2023 покажется и новый самосвал МАЗ-65262L с колесной формулой 8х8 и грузоподъемностью 30 тонн, а также идущий с ним в составе полуприцеп МАЗ-975830.

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Вообще же на COMTRANS 2023 обещается несколько премьер грузовой, автобусной и прицепной техники. Выставка пройдет с 5 по 8 сентября в московском ЦВК «Экспоцентр».

Входной билет можно приобрести на сайте выставки за 500 рублей, но можно получить и бесплатно, если при регистрации воспользоваться промокодом: comtrans2347

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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