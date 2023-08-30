Тягач и автобус: МАЗ готовится представить новые модели
На международной выставке COMTRANS 2023 белорусский МАЗ готовится представить сразу две новинки.Одна из них – это седельный тягач МАЗ-541SA5 с колесной формулой 4х2, комплектующийся двигателем класса Евро-6. У машины новый дизайн и улучшенная эргономика.
Особенности тягача МАЗ-541SA5
- двухместная кабина с высокой крышей и двумя спальными местами
- системы кондиционирования и отопления
- электроуправляемые зеркала заднего вида
- центральный замок, электрические стеклоподъемники
- мультиплексная система электрооборудования
- светодиодные ДХО
- система ЭРА-Глонасс
- дисковые тормоза
- АБС/ПБС, стабилизация курсовой устойчивости
- два топливных бака объемом 580 и 890 литров
Известно, что тягач оснастят 13-литровым 550-сильным турбодизелем Weichai и 12-ступенчатым роботом FastGear. Запас хода при полной заправке достигает 3700 км. Масса машины в составе автопоезда – 44 тонны.
Вторая новинка – это туристический автобус третьего поколения МАЗ 350046. Формула салона – 61+1+1 в зависимости от комплектации. 400-сильный двигатель также имеет экологический класс Евро-6.
Особенности автобуса МАЗ 350046
- высота основного проема салона – 2080 мм
- объем багажных отсеков – 11,1 куб. м
- объем топливного бака – 590 литров
- запас хода – 2000 км
Сообщается, что туристический автобус «состоит из белорусских и российских комплектующих». По предварительным данным, двигатель автобуса – китайский Weichai.
Кроме того, на стенде МАЗа на COMTRANS 2023 покажется и новый самосвал МАЗ-65262L с колесной формулой 8х8 и грузоподъемностью 30 тонн, а также идущий с ним в составе полуприцеп МАЗ-975830.
Вообще же на COMTRANS 2023 обещается несколько премьер грузовой, автобусной и прицепной техники. Выставка пройдет с 5 по 8 сентября в московском ЦВК «Экспоцентр».
Входной билет можно приобрести на сайте выставки за 500 рублей, но можно получить и бесплатно, если при регистрации воспользоваться промокодом: comtrans2347
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен