Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2023: поздравляем победителей!
Победители Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили объявлены на салоне COMTRANS-2023 – самой крупной в России и странах СНГ выставке коммерческого транспорта.
В Гран-при участвовали только новые грузовики, автобусы и прицепы, которые вышли на российский рынок за последний год. Мы насчитали 22 новинки и поделили их на восемь классов.
Жюри состояло из профессионалов грузового дела – представителей крупных автотранспортных компаний, торговых и ремонтных предприятий. Формула проста: одна фирма – один голос. А кто набрал больше всего баллов – тот и победил.
Легковые коммерческие автомобили (LCV)
За победу в этой номинации боролись три модели, и вот как разделились мнения участников голосования:
- Соболь NN – 72,7%
- Sollers Atlant фургон – 18,2%
- Sollers Argo грузовик – 9,%
Получать статуэтку вышел сам Вадим Сорокин, президент и генеральный директор Группы ГАЗ.
Среднетоннажные грузовики
В этой номинации на победу претендовало две модели, и вот как распределились голоса:
- Валдай 8 – 81,8%
- МАЗ-4381С0-2520-025 – 18,2%
Вадим Николаевич не успел спуститься со сцены, как получил второй приз.
Магистральные грузовики
Здесь конкуренция оказалась жестче: победу оспаривали четыре модели! Статуэтка ушла в Набережные Челны.
- КАМАЗ-54901-0070014-СА – 63,5%
- Dongfeng DFH4180 – 27,5%
- МАЗ-54402L-531-030 – 4,5%
- Dongfeng DFH4186-H05R-930-A02J/A0CJ – 4,5%
Ирек Гумеров, заместитель генерального директора по развитию ПАО «КАМАЗ», не сомневался в победе и объявил об увеличении межсервисного интервала со 120 тысяч до 150 тысяч км.
Строительные грузовики
Среди двух претендентов без особых усилий победил обновленный вариант классического КАМАЗа.
- КАМАЗ-6520-В5 – 72,7%
- МАЗ-6514С9-572-000 – 27,3%
Вновь получив приз, Ирек Флорович пообещал и впредь радовать строительную отрасль крепкими и выносливыми самосвалами.
Автобусы малого и среднего классов
Здесь до последнего момента шла борьба «ноздря в ноздрю». В итоге статуэтка отправилась в Минск.
- МАЗ-206947 – 45,5%
- CityMax 9 – 40,9%
- Sollers Atlant (автобус) – 13,6%
Заместитель директора ОАО «МАЗ» Дмитрий Чаховский впервые получил нашу высокую награду. С почином!
Автобусы большого класса
В этой великолепной пятерке оглушительную победу одержал КАМАЗ со своей электрической «гармошкой».
- НЕФАЗ-5299-31-52 – 63,6%
- Электробус 62181 «Генерал» – 36,4%
Поскольку НЕФАЗ входит в структуру КАМАЗа, то за призом вновь вышел Ирек Гумеров.
Полуприцепы
А самая отчаянная борьба за победу образовалась среди полуприцепов. Еще бы, ведь тут набралось аж шесть претендентов!
- Grunwald GR.RF, рефрижератор – 40,9%
- Тонар-Т4-16V (97882), шторный – 27,3%
- Тонар-97861, изотермический – 9,1%
- МАЗ-975830-3028-010, шторный – 4,5%
- Meusburger Новтрак SP-451, шторный – 13,7%
- Orthaus 16.5, шторный – 4,5%
Сергей Тимошенко, руководитель отдела продаж Grunwald, особый упор в своей речи сделал на то, что Grunwald не копирует зарубежные аналоги, а делает полуприцепы исходя из собственных компетенций.
Двигатель
Жюри уверенно отдало победу флагманскому камазовскому мотору. Мощность + экономичность = победа.
- КАМАЗ Р6, семейство 910.50 – 68,2%
- G 2.5, дизельный (Группа ГАЗ) – 31,8%
Рекордный улов: четыре статуэтки! Иреку Флоровичу впору было увозить призы на одной из камазовских машин.
Еще раз поздравляем победителей!
И до встречи на Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили 2024!
Генеральный спонсор церемонии награждения Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили – компания ВТБ-лизинг.
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