Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2023: поздравляем победителей!

В Москве прошла церемония награждения в рамках традиционного Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили.

Победители Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили объявлены на салоне COMTRANS-2023 – самой крупной в России и странах СНГ выставке коммерческого транспорта.

В Гран-при участвовали только новые грузовики, автобусы и прицепы, которые вышли на российский рынок за последний год. Мы насчитали 22 новинки и поделили их на восемь классов.

Слева направо: Максим Кадаков («За рулем»), Сергей Тимошенко (Grunwald), Вадим Сорокин (Группа ГАЗ), Дмитрий Чаховский (МАЗ), Ирек Гумеров (КАМАЗ)

Жюри состояло из профессионалов грузового дела – представителей крупных автотранспортных компаний, торговых и ремонтных предприятий. Формула проста: одна фирма – один голос. А кто набрал больше всего баллов – тот и победил.

Легковые коммерческие автомобили (LCV)

За победу в этой номинации боролись три модели, и вот как разделились мнения участников голосования:

Соболь NN – 72,7%

Sollers Atlant фургон – 18,2%

Sollers Argo грузовик – 9,%

Получать статуэтку вышел сам Вадим Сорокин, президент и генеральный директор Группы ГАЗ.

Вадим Сорокин

Среднетоннажные грузовики

В этой номинации на победу претендовало две модели, и вот как распределились голоса:

Вадим Николаевич не успел спуститься со сцены, как получил второй приз.

Магистральные грузовики

Здесь конкуренция оказалась жестче: победу оспаривали четыре модели! Статуэтка ушла в Набережные Челны.

КАМАЗ-54901-0070014-СА – 63,5%

Dongfeng DFH4180 – 27,5%

МАЗ-54402L-531-030 – 4,5%

Dongfeng DFH4186-H05R-930-A02J/A0CJ – 4,5%

Ирек Гумеров, заместитель генерального директора по развитию ПАО «КАМАЗ», не сомневался в победе и объявил об увеличении межсервисного интервала со 120 тысяч до 150 тысяч км.

Ирек Гумеров

Строительные грузовики

Среди двух претендентов без особых усилий победил обновленный вариант классического КАМАЗа.

Вновь получив приз, Ирек Флорович пообещал и впредь радовать строительную отрасль крепкими и выносливыми самосвалами.

Автобусы малого и среднего классов

Здесь до последнего момента шла борьба «ноздря в ноздрю». В итоге статуэтка отправилась в Минск.

МАЗ-206947 – 45,5%

CityMax 9 – 40,9%

Sollers Atlant (автобус) – 13,6%

Заместитель директора ОАО «МАЗ» Дмитрий Чаховский впервые получил нашу высокую награду. С почином!

Дмитрий Чаховский

Автобусы большого класса

В этой великолепной пятерке оглушительную победу одержал КАМАЗ со своей электрической «гармошкой».

НЕФАЗ-5299-31-52 – 63,6%

Электробус 62181 «Генерал» – 36,4%

Поскольку НЕФАЗ входит в структуру КАМАЗа, то за призом вновь вышел Ирек Гумеров.

Полуприцепы

А самая отчаянная борьба за победу образовалась среди полуприцепов. Еще бы, ведь тут набралось аж шесть претендентов!

Grunwald GR.RF, рефрижератор – 40,9%

Тонар-Т4-16V (97882), шторный – 27,3%

Тонар-97861, изотермический – 9,1%

МАЗ-975830-3028-010, шторный – 4,5%

Meusburger Новтрак SP-451, шторный – 13,7%

Orthaus 16.5, шторный – 4,5%

Сергей Тимошенко, руководитель отдела продаж Grunwald, особый упор в своей речи сделал на то, что Grunwald не копирует зарубежные аналоги, а делает полуприцепы исходя из собственных компетенций.

Сергей Тимошенко

Двигатель

Жюри уверенно отдало победу флагманскому камазовскому мотору. Мощность + экономичность = победа.

КАМАЗ Р6, семейство 910.50 – 68,2%

G 2.5, дизельный (Группа ГАЗ) – 31,8%

Рекордный улов: четыре статуэтки! Иреку Флоровичу впору было увозить призы на одной из камазовских машин.

Еще раз поздравляем победителей!

И до встречи на Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили 2024!

Генеральный спонсор церемонии награждения Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили – компания ВТБ-лизинг.

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