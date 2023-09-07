В России разработали дизель мощностью 550 л.с.
Очередная новинка от Ярославского моторного завода «засветилась» на выставке Comtrans 2023. Пока младший ЯМЗ-535 на 240 л.с. проходит опытную эксплуатацию на заводе «Урал», по старшему ЯМЗ-770 начата подготовка производства. И это достижение – источник пишет, что проект не могли запустить много лет.
Сейчас же конструкция утверждена, и такой мотор точно появится на российских грузовиках. Предполагается, что в зависимости от модификации первые варианты ЯМЗ-770 будут иметь мощность от 350 до 550 л.с. На втором этапе освоят модификации с мощностью до 620 л.с., на которых применят стальные поршни вместо алюминиевых и систему двойного наддува.
Первые покупатели таких моторов уже известны: это все тот же автозавод «Урал», а также производители железнодорожной техники. Кроме того, мотором интересуются ЛиАЗ и сельхозпроизводители. По сути, все, кто нуждается в мощном дизеле и сейчас вынужден применять китайские моторы, резюмирует источник.
Старт продаж ЯМЗ-770 намечен на 2025 год, а опытная партия таких движков может быть выпущена до конца 2024 года.
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Источник: Автопоток
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