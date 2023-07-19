УАЗ Патриот получит дизельный двигатель и коробку-автомат

Обновление внедорожника ожидается в 2024-2025 годах.

Внедорожник УАЗ Патриот в скором времени ожидает серьезный апгрейд: он получит новый дизельный двигатель и автоматическую коробку передач.

Как рассказал генеральный директор ульяновского предприятия Алексей Спирин, внедорожники будут комплектоваться дизельными моторами, производство которых в начале июля стартовало в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. На заводе компании «Соллерс» будут выпускаться дизельные двигатели объемом 2 и 2,7 литра, соответствующие стандартам Евро-6.

«Он [двигатель] будет сочетаться с шестиступенчатой механической трансмиссией. Такой же силовой агрегат устанавливается на коммерческий автомобиль Sollers Argo, производство которого начнется в Ульяновске в конце лета», ― отметил Спирин.

Глава Ульяновского автозавода также добавил, что в 2025 году УАЗ Патриот начнут выпускать и с автоматической трансмиссией.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: Известия

Фото: УАЗ