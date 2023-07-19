УАЗ Патриот получит дизельный двигатель и коробку-автомат
Внедорожник УАЗ Патриот в скором времени ожидает серьезный апгрейд: он получит новый дизельный двигатель и автоматическую коробку передач.
Как рассказал генеральный директор ульяновского предприятия Алексей Спирин, внедорожники будут комплектоваться дизельными моторами, производство которых в начале июля стартовало в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. На заводе компании «Соллерс» будут выпускаться дизельные двигатели объемом 2 и 2,7 литра, соответствующие стандартам Евро-6.
«Он [двигатель] будет сочетаться с шестиступенчатой механической трансмиссией. Такой же силовой агрегат устанавливается на коммерческий автомобиль Sollers Argo, производство которого начнется в Ульяновске в конце лета», ― отметил Спирин.
Глава Ульяновского автозавода также добавил, что в 2025 году УАЗ Патриот начнут выпускать и с автоматической трансмиссией.
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Источник: Известия
Фото: УАЗ
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).