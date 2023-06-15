УАЗ начал испытания внедорожников с дизельным мотором

По планам, такие машины должны стать серийными уже в следующем году.

Ульяновский автозавод приступил к тестированию модификаций с дизельными моторами. Представитель УАЗа в официальной группе завода во ВКонтакте, отвечая на вопрос о перспективах установки дизеля на модель Патриот, сказал буквально следующее:

«Приоткроем завесу! В планах компании есть модернизация модельного ряда автомобилей УАЗ и их оснащение новым двухлитровым дизельным двигателем, производство которого будет локализовано в республике Татарстан. Более того, в настоящее время дизельные модификации уже проходят предварительные тесты».

На самом деле, про скорое появление дизеля на УАЗах сообщалось уже не раз. Недавно «Соллерс», куда входит УАЗ, объявил об организации производства дизелей объемом 2,0-2,7 литра на перезапускаемом заводе двигателей в ОЭЗ «Алабуга». По предварительным данным, это моторы JAC, и предназначены они для коммерческих Sollers Atlant и Argo (которые, по сути, тоже JAC) и для УАЗов.

По словам председателя совета директоров ПАО «Соллерс» Адиля Ширинова, ульяновские внедорожники получат «младший» мотор из новой линейки – дизель объемом 2,0 литра. Кроме того, еще в январе 2023 года Ширинов рассказывал, что завод работает над дизельными модификациями с 6-ступенчатой МКП, и планируемый срок появления таких машин в серии – май 2024 года.

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Источник: УАЗ

Фото: УАЗ