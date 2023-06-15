УАЗ начал испытания внедорожников с дизельным мотором
Ульяновский автозавод приступил к тестированию модификаций с дизельными моторами. Представитель УАЗа в официальной группе завода во ВКонтакте, отвечая на вопрос о перспективах установки дизеля на модель Патриот, сказал буквально следующее:
«Приоткроем завесу! В планах компании есть модернизация модельного ряда автомобилей УАЗ и их оснащение новым двухлитровым дизельным двигателем, производство которого будет локализовано в республике Татарстан. Более того, в настоящее время дизельные модификации уже проходят предварительные тесты».
На самом деле, про скорое появление дизеля на УАЗах сообщалось уже не раз. Недавно «Соллерс», куда входит УАЗ, объявил об организации производства дизелей объемом 2,0-2,7 литра на перезапускаемом заводе двигателей в ОЭЗ «Алабуга». По предварительным данным, это моторы JAC, и предназначены они для коммерческих Sollers Atlant и Argo (которые, по сути, тоже JAC) и для УАЗов.
По словам председателя совета директоров ПАО «Соллерс» Адиля Ширинова, ульяновские внедорожники получат «младший» мотор из новой линейки – дизель объемом 2,0 литра. Кроме того, еще в январе 2023 года Ширинов рассказывал, что завод работает над дизельными модификациями с 6-ступенчатой МКП, и планируемый срок появления таких машин в серии – май 2024 года.
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Источник: УАЗ
Фото: УАЗ
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).