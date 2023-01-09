Председатель совета директоров и один из акционеров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов рассказал ульяновским журналистам о сроках запуска производства новых модификаций нескольких моделей УАЗа, оснащенных дизельным двигателем и новой трансмиссией.
По словам управленца, появления таких машин стоит ожидать в течение ближайших полутора лет.
«Активно будем работать над тем, чтобы в течение 2023 года подготовить максимальную базу и в мае 2024 года выпустить модернизированные продукты на базе УАЗа. Это будет дизельный двигатель с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Он точно будет интересен клиенту и позволит нам дальше наращивать объемы», — отметил Ширинов.
Также он подчеркнул, что сокращение модельного ряда не планируется, равно как и не стоит опасаться потери УАЗом самостоятельности ввиду прихода некоего иностранного партнера, слухи о котором несколько раз появлялись в минувшем году. Предприятие делает ставку на отечественные комплектующие, но также будет использовать компоненты из Китая и Турции, сказал Адиль Ширинов.
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Источник: 73online.ru
Фото: Александр Щербак/ТАСС