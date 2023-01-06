Старый добрый способ завестись в мороз

Правда, он сработает не с каждым автомобилем.

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Машина не заводится в морозное утро, а у вас не от кого прикурить и нет никаких примочек, которые помогут запустить двигатель. Придется заводить машину «с толкача».

Такой трюк сработает, если у вас механика и бензиновый двигатель. Кроме того, потребуются пара помощников или уклон дороги.

Как правильно завести машину «с толкача»?

Нужно снять стояночный тормоз, включить зажигание и включить вторую или третью передачу. Когда разгонитесь до 10–20 км/ч, плавно, но быстро отпустите сцепление и следите за мотором. Если двигатель загудел, поставьте нейтралку и выясните, откликается ли машина на педаль газа. Если все нормально, необходимо дать мотору некоторое время поработать на холостых оборотах, чтобы аккумулятор подзарядился.

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Источник: За рулем

Фото: Depositphotos