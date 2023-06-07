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Автомобили УАЗ получат новый дизель объемом 2 литраАвтомобили УАЗ получат новый дизель объемом 2 литра
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Автомобили УАЗ получат новый дизель объемом 2 литра

А коммерческие Sollers Atlant и Argo «примерят» более мощные 2,7-литровые дизели.

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Компания «Соллерс» объявила о начале организации производства дизельных моторов рабочим объемом от 2 до 2,7 литра. В пресс-релизе сообщается, что двигатели будут локализованными, т.е. не собственной конструкции. Компания-разработчик не указывается, но, по неофициальным данным, это JAC.

Под этот проект «Соллерс» перезапустит завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга» и задействует собственный инжиниринговый центр в Татарстане. Общая сумма инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей будут займом у Фонда развития промышленности (ФРП).

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Займ ФРП пойдет на закупку оборудования для сборки, испытаний, мехобработки ГБЦ, производства коленвалов, литья блока и коленвала, а также на проектирование оснастки и обновление производственного ПО.

Запуск производства дизельных двигателей позволит нам не только максимально локализовать коммерческие автомобили Sollers, но также модернизировать модельный ряд автомобилей УАЗ, оснастив их новым двигателем 2,0 литра», – отметил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

Сообщается, что производство будет организовано «на основе глубокой локализации базовых деталей и всех ключевых технологических операций». Сроки реализации проекта пока не называются.

Источник: life.uaz.ru

Фото: Александр Щербак/ТАСС, Sollers

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За РулемИннокентий Кишкурно
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