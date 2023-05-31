В России наладят производство китайского дизельного двигателя

В будущем его может получить УАЗ Патриот.

Компания Sollers начнет собирать в России дизельные двигатели китайского бренда JAC. Этими агрегатами оснащают грузовики Atlant и Argo, поставляя их из Китая.

После начала выпуска двигателей в России уровень локализации машин на предприятии «Соллерс» составит 70% против 30% на сегодняшний день.

В Sollers уже занимаются локализацией производства дизельного мотора JAC и коробки передач, которую устанавливают в модели Atlant и Argo. Серийная сборка компонентов будет проводиться на моторном заводе, который расположен в особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Начало производства запланировано на 2024 год. Китайский дизельный двигатель, собранный в России, в будущем может получить внедорожник УАЗ Патриот.

Ранее стало известно, что «Соллерс» перенесет сборку модели Argo из Елабуги в Ульяновск. Там компания создаст мультибрендовый центр, организовав новые мощности для выпуска рамных коммерческих моделей.

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Источник: Quto

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»