Бензин АИ-92 может со временем вывести двигатель из строя – эксперт

При регулярном использовании низкооктанового топлива начинаются необратимые процессы.

В современных машинах, как правило, установлены мощные, высокофорсированные двигатели. Они адаптированы для работы на высокооктановом топливе – АИ-95 или АИ-98. При регулярном использовании АИ-92 мотор теряет мощность, есть большой риск его повреждения, рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Дело в том, что чем меньше октановое число бензина, тем быстрее начинается процесс горения, чем выше – тем устойчивее топливо к воспламенению.

Если в мощный, современный двигатель заливается топливо, которое загорается раньше, чем предусмотрено его конструкцией, силовой агрегат испытывает повышенные нагрузки, и со временем это приводит к перегреву и поломке цилиндропоршневой группы.

Владельцы стареньких Жигулей для улучшения работы мотора иногда заливают бензин АИ-98 или АИ-100. Это тоже ошибка, отмечает специалист.

Здесь мотор обладает низкой степенью сжатия, поэтому испытывает серьезные нагрузки из-за работы на высокооктановом топливе. В результате автовладелец получает быстрый износ двигателя и внушительный чек на его ремонт.

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Источник: «Газета.Ru»

Фото: depositphotos.com