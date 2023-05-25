Производство Sollers Argo перенесли в Ульяновск

В дальнейшем на новой площадке будут собирать еще один автомобиль.

Российская компания «Соллерс» создаст мультибрендовый индустриальный центр по производству рамных коммерческих автомобилей на площадке УАЗ в Ульяновске. На первом этапе планируется запустить производство компактных малотоннажных грузовиков, которые построены на базе китайской модели JAC. Сборка уже стартовала в новом корпусе на промышленной площадке УАЗа в рамках отдельного юрлица ООО «СОЛЛЕРС Карго».

Для запуска производства Argo в режиме полного цикла (включая сварку, окраску кабины и сборку) на территории индустриального парка сейчас проводятся строительно-монтажные работы. Производственные мощности рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составят свыше 1 млрд рублей.

По словам председателя совета директоров «Соллерс» Адиля Ширинова, запуск производства Sollers Argo в Ульяновске позволит реализовать синергию с УАЗом по части локализации ключевых узлов и агрегатов.

В конце прошлого года «Соллерс» запустила сборочное производство моделей Argo и Atlant на заводе в ОЭЗ «Алабуга».

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Источник: пресс-релиз «Соллерс»

Фото: Егор Алеев/ТАСС