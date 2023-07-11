Внедорожники УАЗ получат новые двигатели

Завод «Соллерс» начал работу в Татарстане.

В особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане запущен завод по производству двигателей для коммерческих грузовиков под брендом «Соллерс», а также для внедорожников УАЗ. Торжественная церемония прошла в режиме онлайн на стенде Республики Татарстан в рамках промышленной выставки «Иннопром-2023».

На заводе будут выпускать дизельные двигатели объемом 2 и 2,7 литра, соответствующие стандартам Евро-6. Также будут локализованы ключевые технологические операции – литье, поковка, механическая обработка базовых деталей двигателя, сборка и контрольные испытания. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 50 тыс. моторов в год.

В ноябре 2022 года «Соллерс» запустила на территории ОЭЗ «Алабуга» автомобильный завод, который выпускает легкие грузовики под собственным брендом. Модельный ряд представлен автомобилями «Арго» и «Атлант».

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Источник: Официальный Татарстан

Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС