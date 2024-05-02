Автобус с пассажирами попал в ДТП с восемью авто в Воронеже: что известно

В Воронеже произошла авария с участием девяти транспортных средств

В Воронеже на улице Ленина, 12/1 ГАЗель попала в ДТП с шестью легковушками. Предварительно виновником аварии стал водитель автобуса ПАЗ.

ДТП произошло 2 мая в 9.15 в областном центре. Уточняется, что 57-летний водитель ПАЗ не справился с управлением и столкнулся сразу с тремя автомобилями, ехавшими по встречной полосе, что спровоцировало новые ДТП.

Всего на дороге столкнулись девять транспортных средств. Водитель одного из участников происшествия LADA Vesta получил травмы. Также сообщается, что на момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области