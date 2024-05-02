#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Минэнерго РФ утвердят меры по росту предложения бензина и дизеля в России
2 мая
В Минэнерго РФ утвердят меры по росту предложения бензина и дизеля в России
Мишустин поручил Минэнерго утвердить меры по...
Чистая прибыль отечественного Соллерс в 2023 году составила почти 5 млрд рублей
2 мая
Чистая прибыль отечественного Соллерс в 2023 году составила почти 5 млрд рублей
Акции автоконцерна Соллерс подскочили на 12%...
Автобус с пассажирами попал в ДТП с восемью авто в Воронеже: что известно
2 мая
Автобус с пассажирами попал в ДТП с восемью авто в Воронеже: что известно
В Воронеже произошла авария с участием девяти...

Автобус с пассажирами попал в ДТП с восемью авто в Воронеже: что известно

В Воронеже произошла авария с участием девяти транспортных средств

В Воронеже на улице Ленина, 12/1 ГАЗель попала в ДТП с шестью легковушками. Предварительно виновником аварии стал водитель автобуса ПАЗ.

ДТП произошло 2 мая в 9.15 в областном центре. Уточняется, что 57-летний водитель ПАЗ не справился с управлением и столкнулся сразу с тремя автомобилями, ехавшими по встречной полосе, что спровоцировало новые ДТП.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Семейный автомобиль не дороже 2 млн рублей – 6 беспроигрышных вариантов

Всего на дороге столкнулись девять транспортных средств. Водитель одного из участников происшествия LADA Vesta получил травмы. Также сообщается, что на момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
02.05.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0