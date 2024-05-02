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Чистая прибыль отечественного Соллерс в 2023 году составила почти 5 млрд рублей

Акции автоконцерна Соллерс подскочили на 12% после публикации отчета 2023 года

Стоимость акций компании «Соллерс» на Мосбирже выросла на 9,84%, до 915 рублей за бумагу на фоне публикации годового отчета за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:25 мск.

По данным на 11:28 мск, акции «Соллерса» замедлили рост до 9% и находились на уровне 908 рублей. Отмечается, что чистая прибыль отечественного автопроизводителя за 2023 год по МСФО составила 4,9 млрд рублей. Выручка за отчетный период достигла 82,3 млрд рублей.

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Напомним, Группа «Соллерс авто» – это российская автомобильная компания, совокупный объем производственных мощностей которой составляют более 300 тыс. автомобилей в год. Компания владеет производственными площадками, на которых производятся российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили (Ульяновский автомобильный завод – УАЗ), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод).

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Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
Количество просмотров 4
02.05.2024
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
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