Чистая прибыль отечественного Соллерс в 2023 году составила почти 5 млрд рублей

Акции автоконцерна Соллерс подскочили на 12% после публикации отчета 2023 года

Стоимость акций компании «Соллерс» на Мосбирже выросла на 9,84%, до 915 рублей за бумагу на фоне публикации годового отчета за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:25 мск.

По данным на 11:28 мск, акции «Соллерса» замедлили рост до 9% и находились на уровне 908 рублей. Отмечается, что чистая прибыль отечественного автопроизводителя за 2023 год по МСФО составила 4,9 млрд рублей. Выручка за отчетный период достигла 82,3 млрд рублей.

Напомним, Группа «Соллерс авто» – это российская автомобильная компания, совокупный объем производственных мощностей которой составляют более 300 тыс. автомобилей в год. Компания владеет производственными площадками, на которых производятся российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили (Ульяновский автомобильный завод – УАЗ), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод).

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Источник: ТАСС