Автомобиль «закипел»? 4 шага для решения проблемы

Сегодня, согласно прогнозу метеорологов Фобос, в Москве днем ожидается малооблачная погода, +30-32° при умеренном ветре. 7 июля еще жарче – при слабом ветре температура может доходить до +33°.

Кстати, Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице 6 июля до предпоследнего, «оранжевого» уровня.

А значит, есть повод вспомнить о том, что не только многие люди, но и автомобили неважно переносят жару. Что следует делать, чтобы с наименьшими потерями выйти из «горячего» положения, напомнили специалисты сервиса Сбер Авто.

Обеспечить свою безопасность

Включить аварийку, сбавить скорость и съехать на обочину, не совершая резких движений. Выставить знак аварийной остановки и надеть светоотражающий жилет, чтобы обеспечить безопасность всем участникам дорожного движения.

Не доверять интуиции

Первый порыв – заглушить двигатель – не всегда является продуктивным. Если из-под капота еще не пошел дым, но приборы уже показывают достижение предельной температуры, лучше всего оставить авто заведенным и включить печку. Жарко, но это позволит распределить тепло по всей машине и тем самым снизить риски для двигателя.

Потом обычно хочется скорее открыть капот и крышку расширительного бачка системы охлаждения. Но детали перегревшегося авто могут обдать владельца жаром или вредными парами под высоким давлением, что чревато серьезными ожогами. И точно с целью остудить мотор не стоит поливать его (или радиаторную решетку) водой или добавлять антифриз до момента остывания авто – ничего хорошего от резкого перепада температур ждать не приходится.

Проявить терпение

А потом нужно просто ждать – автомобиль должен остыть сам. При работающей печке это произойдет быстрее. Если его получится завести, через некоторое время продолжить движение до точки назначения (но позднее все же лучше обратиться в СТО для консультации).

А вот если печка включена, но из воздуховода идет холодный воздух, авто стоит заглушить и вызвать эвакуатор. Судя по всему, антифриза в двигателе не осталось и высока вероятность поломки мотора.

Оценить поломку

Понять, сколько антифриза осталось в системе, довольно просто – если он пересек отметку минимума, хотя еще недавно его было достаточно. Вероятно, дело в утечке. Нужно долить антифриз (если его под рукой нет, можно и воду) для продолжения движения, а позднее обратиться в сервис. Остальные причины неполадок диагностировать без технической подготовки сложно.

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