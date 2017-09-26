Почему автомобили помирают в жару: 10 летних проблем

Существуют ли у автомобиля чисто летние проблемы? Еще как существуют!

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В мороз автомобилю тяжело по определению — и никто не спрашивает почему. Всё и так ясно. Но вот пришло лето, а вместе с ним и новые проблемы, связанные уже не с низкой, а с высокой температурой… Эти проблемы ни легче, ни тяжелее зимних — они другие. И тоже требуют к себе должного внимания — иначе без проблем не обойтись.

Ниже — примерный перечень таких проблем.

Всем, кто припомнит еще какой-то типично летний синдром заболевания машины, предлагаем поделиться знаниями с остальными!

Почему автомобили помирают в жару: 10 летних проблем

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Почему автомобили помирают в жару: 10 летних проблем
Фото: Онлайн-редакция
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