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Рестайлинг УАЗ Патриот – первая информация!

Новый центр продуктового развития Соллерс займется обновлением внедорожника УАЗ Патриот

В Казани на базе инновационного технопарка «Идея» начал работать Центр продуктового развития Соллерс. На открытии были обозначены ключевые направления деятельности центра, и среди первых проектов, реализация которых уже началась, названо обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот.

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Будет ли это полноценный рестайлинг или лишь точечный фейслифт, пока не проясняется. Напомним, что последний раз внешность Патриоту обновляли в 2016 году. Не исключено, что при новом освежении экстерьера на флагманский внедорожник перекочуют некоторые стилевые решения проекта «Русского Прадо», считавшегося преемником Патриота.

В целом в задачи открывшегося Центра входит модернизация всего модельного ряда УАЗ, а также развитие линейки автомобилей под брендом Sollers, программа локализации компонентов и разработки в области электромобильности.

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Источник: Соллерс Авто

Фото: УАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).

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