Рестайлинг УАЗ Патриот – первая информация!

Новый центр продуктового развития Соллерс займется обновлением внедорожника УАЗ Патриот

В Казани на базе инновационного технопарка «Идея» начал работать Центр продуктового развития Соллерс. На открытии были обозначены ключевые направления деятельности центра, и среди первых проектов, реализация которых уже началась, названо обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот.

Будет ли это полноценный рестайлинг или лишь точечный фейслифт, пока не проясняется. Напомним, что последний раз внешность Патриоту обновляли в 2016 году. Не исключено, что при новом освежении экстерьера на флагманский внедорожник перекочуют некоторые стилевые решения проекта «Русского Прадо», считавшегося преемником Патриота.

В целом в задачи открывшегося Центра входит модернизация всего модельного ряда УАЗ, а также развитие линейки автомобилей под брендом Sollers, программа локализации компонентов и разработки в области электромобильности.

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Источник: Соллерс Авто

Фото: УАЗ