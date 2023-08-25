Рестайлинг УАЗ Патриот – первая информация!
В Казани на базе инновационного технопарка «Идея» начал работать Центр продуктового развития Соллерс. На открытии были обозначены ключевые направления деятельности центра, и среди первых проектов, реализация которых уже началась, названо обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот.
Будет ли это полноценный рестайлинг или лишь точечный фейслифт, пока не проясняется. Напомним, что последний раз внешность Патриоту обновляли в 2016 году. Не исключено, что при новом освежении экстерьера на флагманский внедорожник перекочуют некоторые стилевые решения проекта «Русского Прадо», считавшегося преемником Патриота.
В целом в задачи открывшегося Центра входит модернизация всего модельного ряда УАЗ, а также развитие линейки автомобилей под брендом Sollers, программа локализации компонентов и разработки в области электромобильности.
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Источник: Соллерс Авто
Фото: УАЗ
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).