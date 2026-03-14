Бензиновый или дизельный? — какой пикап выгоднее
На смену обновленному дизельному пикапу GWM Poer мы взяли… такой же обновленный пикап GWM Poer. Только теперь уже с двухлитровым бензиновым турбомотором (218 л. с.). Любопытно сравнить расходы на содержание и удобство эксплуатации одинаковых машин с разными двигателями.
Цены
Первый аргумент в пользу бензиновой версии – цена. В аналогичном топовом исполнении Premium бензиновый Poer за 3,9 млн рублей на 100 тысяч рублей дешевле дизеля. К тому же бензиновая машина доступна в базовой версии Elite за 3,7 млн.
Шумоизоляция
Дизельный Poer удивлял отличной для пикапа шумоизоляцией, особенно на ходу. Но на холостых оборотах дизельный мотор давал о себе знать характерными тарахтением и вибрацией. Бензиновый же грузовичок их лишен.
Коробки
У пикапов с разными двигателями отличаются и коробки. С дизелем работает девятиступенчатый автомат собственной разработки GWM, о надежности которого широких данных нет. Восьмиступка от ZF, что работает вместе с бензиновым двигателем, известна давно. Как и ее надежность.
Расход топлива
Расход топлива у бензинового Пуэра ожидаемо выше. Чуть больше 11 литров АИ‑95 на сотню против восьми литров дизтоплива. Допускается использование и 92‑го бензина, но увлекаться этим не рекомендую. В любом случае, несмотря на высокую стоимость дизельного топлива, экономия выходит приличная.
Правда, первоначально высокая цена машины эту выгоду перечеркивает. Чтобы отбить разницу в 100 тысяч рублей, понадобится три года при годовом пробеге 20 тысяч км.
Зимняя эксплуатация
Еще один минус дизеля обнаружился зимой: с бензиновым мотором небольшая кабина прогревается быстрее. Отлично работает не только однозонный климат-контроль, но и обогрев сидений и руля. Единственный минус – в форме резиновых уплотнений стекол передних дверей. При околонулевой температуре они намертво примерзают к резинкам. Приходится непривычно долго отделять стекла от уплотнителей, чтобы они могли открыться.
С первыми мощными снегопадами буксирный трос пришлось держать наготове. Но не потому, что Poer не умеет лазить – напротив, приходилось часто работать тягачом, чтобы вытащить очередную застрявшую легковушку или кроссовер. Проходимость у китайского пикапа отменная! Даже когда машину заметало снегом по капот, выбраться с парковки не составляло труда. Да и с заездом на нее проблем нет: можно вставать прямо в целину.
К слову, многодисковая муфта, отвечающая за подключение переднего моста, ни разу не перегрелась. А на скользкой трассе такое решение вместо парт-тайма дает куда более надежную управляемость. В снегопад можно смело лавировать между бесконечными мелкими авариями и буксующими фурами.
Главное – не залезать в левый ряд. Полная масса больше 2,5 тонн обуславливает запрет на это на дорогах с тремя и более полосами. Всё же для пикапов стоит сделать послабление в этом пункте ПДД.
Грузоперевозки
Довелось использовать наш GWM Poer и по грузовому назначению: перевозил больше кубометра дров. Нагрузку в полтонны Poer вообще не почувствовал.
Хорош откидной борт. Его не нужно придерживать, чтобы он не грохнулся – за это отвечают газовые доводчики. А из торца выезжает удобная подножка, что я особенно оценил, когда скакал туда-сюда при разгрузке. Противоударное покрытие кузова отработало как надо: ни одного следа от дров на нем не осталось.
Вывод
Пожалуй, удобство – это главная характеристика Пуэра. Он тих, комфортен и надежен в любых дорожных и погодных условиях. За всё время единственной проблемой стал однажды загоревшийся Check Engine – но он погас так же быстро, как и появился. Никаких отклонений в работе автомобиля при этом не было, диагностика тоже ничего не показала.
Так что если рассматривать пикап не как утилитарный грузовик, а как некую альтернативу внедорожнику, то за свои деньги GWM Poer выглядит хорошим вариантом. И если выбирать между двумя типами двигателя, по мне, бензиновый интереснее.
GWM Poer, 2,0Т (218 л. с.), А8
- Изготовитель – Great Wall Motors (GWM), Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025
- Пробег на момент отчета – 16 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (9900–16 000 км)*
- Расходы на содержание (9900–16 000 км) – 46 962 руб.
- Из них бензин (АИ‑95, средний расход 11,36 л/100 км) – 46 962 руб.
- Стоимость 1 км пробега - 7,70 руб.
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
