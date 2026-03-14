Бензиновый или дизельный? — какой пикап выгоднее

«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат
14 марта
На смену обновленному дизельному пикапу GWM Poer мы взяли… такой же обновленный пикап GWM Poer. Только теперь уже с двухлитровым бензиновым турбомотором (218 л. с.). Любопытно сравнить расходы на содержание и удобство эксплуатации одинаковых машин с разными двигателями.

Цены

Первый аргумент в пользу бензиновой версии – цена. В аналогичном топовом исполнении Premium бензиновый Poer за 3,9 млн рублей на 100 тысяч рублей дешевле дизеля. К тому же бензиновая машина доступна в базовой версии Elite за 3,7 млн.

Шумоизоляция

Дизельный Poer удивлял отличной для пикапа шумоизоляцией, особенно на ходу. Но на холостых оборотах дизельный мотор давал о себе знать характерными тарахтением и вибрацией. Бензиновый же грузовичок их лишен.

Коробки

У пикапов с разными двигателями отличаются и коробки. С дизелем работает девятиступенчатый автомат собственной разработки GWM, о надежности которого широких данных нет. Восьмиступка от ZF, что работает вместе с бензиновым двигателем, известна давно. Как и ее надежность.

Кнопки на центральной консоли отвечают за включение трех дополнительных розеток 12 В, рассчитанных на мощные потребители.
Расход топлива

Расход топлива у бензинового Пуэра ожидаемо выше. Чуть больше 11 литров АИ‑95 на сотню против восьми литров дизтоплива. Допускается использование и 92‑го бензина, но увлекаться этим не рекомендую. В любом случае, несмотря на высокую стоимость дизельного топлива, экономия выходит приличная.

Правда, первоначально высокая цена машины эту выгоду перечеркивает. Чтобы отбить разницу в 100 тысяч рублей, понадобится три года при годовом пробеге 20 тысяч км.

Почему-то иногда «убегало» время. Дело не в ошибочном определении часового пояса – в ручном режиме это тоже случалось.
Зимняя эксплуатация

Еще один минус дизеля обнаружился зимой: с бензиновым мотором небольшая кабина прогревается быстрее. Отлично работает не только однозонный климат-контроль, но и обогрев сидений и руля. Единственный минус – в форме резиновых уплотнений стекол передних дверей. При околонулевой температуре они намертво примерзают к резинкам. Приходится непривычно долго отделять стекла от уплотнителей, чтобы они могли открыться.

На прогрев руля и сидений нужно меньше пяти минут. Наружные зеркала отогреваются еще быстрее.
С первыми мощными снегопадами буксирный трос пришлось держать наготове. Но не потому, что Poer не умеет лазить – напротив, приходилось часто работать тягачом, чтобы вытащить очередную застрявшую легковушку или кроссовер. Проходимость у китайского пикапа отменная! Даже когда машину заметало снегом по капот, выбраться с парковки не составляло труда. Да и с заездом на нее проблем нет: можно вставать прямо в целину.

К слову, многодисковая муфта, отвечающая за подключение переднего моста, ни разу не перегрелась. А на скользкой трассе такое решение вместо парт-тайма дает куда более надежную управляемость. В снегопад можно смело лавировать между бесконечными мелкими авариями и буксующими фурами.

Мощные буксировочные проушины легкодоступны и приварены непосредственно к раме.
Главное – не залезать в левый ряд. Полная масса больше 2,5 тонн обуславливает запрет на это на дорогах с тремя и более полосами. Всё же для пикапов стоит сделать послабление в этом пункте ПДД.

Грузоперевозки

Довелось использовать наш GWM Poer и по грузовому назначению: перевозил больше кубометра дров. Нагрузку в полтонны Poer вообще не почувствовал.

При околонулевой температуре лед намертво склеивает уплотнения и стекла. Возможно, стоит пересмотреть форму резинок.
Хорош откидной борт. Его не нужно придерживать, чтобы он не грохнулся – за это отвечают газовые доводчики. А из торца выезжает удобная подножка, что я особенно оценил, когда скакал туда-сюда при разгрузке. Противоударное покрытие кузова отработало как надо: ни одного следа от дров на нем не осталось.

Вывод

Пожалуй, удобство – это главная характеристика Пуэра. Он тих, комфортен и надежен в любых дорожных и погодных условиях. За всё время единственной проблемой стал однажды загоревшийся Check Engine – но он погас так же быстро, как и появился. Никаких отклонений в работе автомобиля при этом не было, диагностика тоже ничего не показала.

В начале зимы довелось использовать пикап по назначению. В кузов спокойно влезает больше кубометра дров. В торце откидного борта удобная подножка, а сам борт оснащен газовыми доводчиками.
Так что если рассматривать пикап не как утилитарный грузовик, а как некую альтернативу внедорожнику, то за свои деньги GWM Poer выглядит хорошим вариантом. И если выбирать между двумя типами двигателя, по мне, бензиновый интереснее.

GWM Poer, 2,0Т (218 л. с.), А8

  • Изготовитель – Great Wall Motors (GWM), Китай
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025
  • Пробег на момент отчета – 16 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (9900–16 000 км)*

  • Расходы на содержание (9900–16 000 км) – 46 962 руб.
  • Из них бензин (АИ‑95, средний расход 11,36 л/100 км) – 46 962 руб.
  • Стоимость 1 км пробега - 7,70 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

  • Особенности повседневной эксплуатации большого пикапа на примере Great Wall Poer KingKong рассмотрены тут.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Виноградов Александр
