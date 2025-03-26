Китайский преселективный робот: что сломается в первую очередь?

Эксперт Хлебушкин изучил роботизированную коробку автомобилей Haval

Семиступенчатая роботизированная коробка передач GWM 7DCT450 ставится на большинство нынешних моделей концерна Great Wall, включая кроссоверы Haval F7, F7x и Jolion. Преселективный робот рассчитан как на полный, так и на передний привод и может работать с моторами объемом до 2 литров и крутящим моментом до 450 Н·м.

Робот был разработан в китайской компании Hycet Transmission, на заводе которой и производится с 2017 года. Но в разработке участвовали немецкие инженеры во главе с руководителем проекта Герхардом Хеннингом, который до этого без малого полтора десятка лет занимался трансмиссиями в группе Volkswagen.

Немецкий робот DQ500 и китайский GWM 7DCT450 – что у них общего?

Вероятно, поэтому китайский робот архитектурой так похож на немецкий DSG DQ500 и на его последователя DQ381. А еще робот GWM 7DCT450 конструктивно ничем принципиально не отличается от робота SAGW DCT380 на полноприводниках Chery, Exeed и Jetour.

Сцепление, редукторная и управляющая части имеют одну на всех масляную ванну, поэтому этот китайский робот содержит аж семь литров трансмиссионного масла Shell Spirax S5 DCT11. Масло лучше обновлять хотя бы раз в 40 тысяч км, хотя по регламенту интервал составляет 60 тысяч км. Замена масла несложная: предусмотрено сливное отверстие снизу, заливное сверху и контрольное – сбоку корпуса.

Масляный фильтр тонкой очистки расположен на модуле теплообменника, а фильтр грубой очистки – внутри корпуса.

Масляный фильтр тонкой очистки. Масляный фильтр грубой очистки.

Весь блок мехатроники несколько лет назад нес логотип родоначальницы «мокрых» фольксвагеновских DSG – компании BorgWarner. Но теперь его заменил Hycet.

Блок мехатроники.

Блок – как у классического автомата: с гидроплитой, соленоидами, платой и датчиками. Такая конструкция достаточно сложна и требовательна к качеству и чистоте масла, потому что скапливающиеся в нем продукты износа редукторной части и накладок двойного сцепления являются своеобразным абразивом. И этот абразив может навредить клапанам мехатроника, а со временем и повредить саму гидроплиту – ремонт будет не из дешевых.

Двойное сцепление, как и у робота SAGW DCT380 (на автомобилях Chery), поставляет фирма BorgWarner. Но внутренние, меньшие по диаметру диски четных передач на своих накладках не имеют однонаправленности направляющих для охлаждения маслом – то есть с их монтажом при переборке сцепления не ошибешься (что возможно у Chery).

Двойное сцепление.

По опыту работы аналогичной конструкции на DSG DQ500 можно сказать, что сцепления способны отработать более 150–180 тысяч км. Но это – в случае грамотно написанной программы управления .

На немецкий робот DQ500 китайская коробка похожа и механическим масляным насосом, также приводимым шестерней от корзины сцепления. И менее очевидными решениями – такими, как магнитные кольца на первичном валу, с которых блок управления получает нужную ему информацию.

Корзина сцепления.

РКП DQ500 и GWM 7DCT450 – в чем разница?

Из наиболее бросающихся в глаза отличий – вилки переключения передач. У GWM 7DCT450 (равно как и SAGW DCT380) они выполнены легковесными – не из стали, как делают немцы, а из алюминиевого сплава. Зато они разборные, что плюс для ремонтопригодности коробки.

Вилка переключения передач.

Как и у Chery, контактирующие с валами части вилок увенчаны обычным пластиком – тогда как немцы применяют антифрикционное и противоизносное молибденовое напыление.

Двигающиеся по направляющим наконечники вилок – не сложной конструкции с обоймой и шариками, как это сделано в коробках в DQ500 или SAGW DCT380, а просто цилиндрики из жесткого пластика. Подобное исполнение встречается и у немцев – в «сухом» семиступенчатом роботе DQ200. Но там наконечники перемещаются по направляющим, выполненным прямо в алюминии корпуса, и поэтому со временем изнашивают его – вилки начинают перекашиваться. Конструкторы китайского робота поступили предусмотрительнее, установив в направляющие алюминиевого корпуса стальные втулки, которым износ от пластика не грозит.

Нет и другого проблемного места коробки DQ500 – радиально-упорных конусных подшипников валов. Которые предполагают установку с преднатягом, из-за чего их нагруженные посадочные места в алюминиевом корпусе со временем изнашиваются. Их заклинивание и проворачивание внешней обоймы в корпусе сулят дорогостоящий ремонт с установкой втулок или заменой корпуса и у шестиступенчатого «мокрого» робота Getrag 6DCT450.

При разработке китайского агрегата инженеры явно учли эту слабость и поступили так же, как их немецкие коллеги в роботе DQ38,1 – обойдясь без конусных подшипников. Как и у робота DCT380 на Chery, передние роликовые подшипники валов – открытого типа. С такими меньше механические потери в коробке, но выше требования как к качеству изготовления подшипников, так и к их смазке.

Передние роликовые подшипники валов – открытого типа.

Задние радиально-упорные подшипники валов – закрытого типа, то есть с заложенной на весь срок службы смазкой, а не смазывающиеся маслом из коробки. Увы, они могут износиться быстрее открытых и стать одним из первых поводов для ремонта коробки.

Задние радиально-упорные подшипники валов – закрытого типа.

Итого

По конструкции китайский робот Haval 7DCT450 очень близок к своему коллеге SAGW DCT380, который ставят на полноприводные Chеry.

В целом это неплохая коробка и конструктивно не уступает европейским роботам. С качественными материалами и компонентами, чистым маслом, нормальным тепловым режимом и бережным отношением этот робот способен прослужить не менее 300 тысяч км.

Благодарим компанию Промтрансмастер за помощь в подготовке материала.