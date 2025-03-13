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Какая роботизированная коробка надежнее — ответ эксперта

Эксперт Виноградов рассказал о причинах поломок мокрого и сухого сцепления в РКП

Вопрос от читателя «За рулем»:

Правда ли, что мокрое сцепление в роботизированных коробках «ходит» дольше сухого?

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Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

Теоретически – да. При прочих равных пакет сцеплений, работающий в масле, должен служить дольше. Масло работает не только как смазывающий материал, но еще и сглаживает толчки, удары и вибрации, а также отводит тепло.

Но тут еще важно, как настроена управляющая электроника. При неудачных калибровках замыкание сцеплений может происходить неоптимально, и этом случае «мокрый» пакет сцепления износится гораздо раньше «сухой» конструкции с правильными настройками.

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Виноградов Александр
Фото:из архива «За рулем»
13.03.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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