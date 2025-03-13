Какая роботизированная коробка надежнее — ответ эксперта
Эксперт Виноградов рассказал о причинах поломок мокрого и сухого сцепления в РКП
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Правда ли, что мокрое сцепление в роботизированных коробках «ходит» дольше сухого?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, редактор «За рулем»:
– Теоретически – да. При прочих равных пакет сцеплений, работающий в масле, должен служить дольше. Масло работает не только как смазывающий материал, но еще и сглаживает толчки, удары и вибрации, а также отводит тепло.
Но тут еще важно, как настроена управляющая электроника. При неудачных калибровках замыкание сцеплений может происходить неоптимально, и этом случае «мокрый» пакет сцепления износится гораздо раньше «сухой» конструкции с правильными настройками.
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Фото:из архива «За рулем»
13.03.2025
Фото:из архива «За рулем»
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