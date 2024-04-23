Самый популярный кроссовер в России обновился: смотрим, что изменилось

«За рулем» изучил доработки полноприводного Haval Jolion 2024 года

Haval Jolion – самый популярный кроссовер в России: в 2023 году продано 55 тысяч машин. Быть может, поэтому обновление провели по фольксвагеновскому принципу: «не навреди успешной модели».

Снаружи и внутри

Самое заметное – накладки из некрашеного пластика по нижнему периметру. Вот теперь это точно кроссовер, с защитой колесных арок, бамперов, порогов и дверей. При невеликом клиренсе (всего 165 мм по нашим замерам) и высоте отечественных бордюров приобретение полезное. Полагаю, особенно его оценят таксисты, которые активно пересаживаются на Jolion.

Haval Jolion AWD. Цена в России от 1 999 000 ₽. Накладки увеличили ширину кузова на 33 мм, но главное – что защищают краску.

Хром оставили только на окантовке боковых стекол. Всё остальное стало черным. Так, конечно, моднее – но и определенно дешевле в производстве.

Водительское сиденье дорабатывать не стали. Ему бы не помешала регулировка поясничного упора и чуть более жесткая подушка. Зато появилась регулировка руля по вылету – с ней удобная посадка ищется проще. Жаль, что заодно не внедрили раздельное включение потолочных плафонов.

Исправили манеры

На Джолионе из первых выпусков я отъездил полгода. Поэтому сразу отметил две вещи, поправленные с учетом наших замечаний.

Раньше муфта подключала задние колеса после ощутимого проскальзывания передних. И в поворотах это происходило слишком рьяно: Jolion вел себя словно заднеприводный. Теперь полный привод работает корректнее.

Адаптивный «круиз» прежде слишком боялся поворотов. В безобидных виражах на шоссе электроника нередко сбрасывала 10–20 км/ч. Это было неожиданно для попутных машин, а потому опасно. Алгоритм поправили, а функция притормаживания в поворотах вовсе сделана отключаемой – как с самого начала мы и просили.

Jolion меняется не только внешне: есть прогресс по части электроники.

Основное «железо» не менялось. На переднеприводную версию ставят турбодвигатель 1.5 (143 л. с.) в сочетании с механикой или роботом. Полноприводные кроссоверы – 150‑сильные и только с преселективным роботом.

Как и прежде, отличие здесь не в прошивке. Это разные моторы: в более мощном – на два «кубика» больше. Возможно, после запуска локального моторного производства Jolion перейдет на один двигатель (так было бы логично для унификации и снижения себестоимости), но пока это лишь мое предположение.

Динамики хватает впритык, робот работой не раздражает, шумоизоляция для китайского кроссовера В‑класса неплохая. Короткоходная подвеска обеспечивает приемлемый комфорт, пока не попадаются сильные дефекты полотна.

Клавиши под дисплеем сменили с сенсорных на обычные еще в 2022 году. Так гораздо удобнее. На панели и дверях в темноте сложным узором загорается фоновая подсветка с выбором из 64 оттенков.

В сложных условиях приходят на помощь ездовой режим «Снег» и система поддержания скорости на спуске. Принудительной блокировки муфты не предусмотрено.

Формально комплектации Comfort, Elite и Premium прибавили в цене всего 30–50 тысяч рублей. В первую при этом добавили задний парктроник и систему контроля давления в шинах. Из второй убрали автозатемняющееся зеркало, два динамика и обогрев задних сидений. Третья лишилась всех систем активной безопасности и переднего парктроника, получив взамен 64‑цветную подсветку салона, вентиляцию водительского и электропривод пассажирского кресла.

Коричневый вариант отделки заменили на красный (черный и светло-серый остались). В топовой версии появилась панорамная крыша. Этим видимые новшества по салону исчерпываются.

Ассистенты водителя вынесены в новую топовую версию Tech+ вместе с обретенной панорамной крышей. Если прежде самый дорогой Jolion стоил 2,6 млн рублей, то теперь – на 200 тысяч дороже.

И еще. Дорестайлинговый Jolion можно было купить с механической коробкой в комплектациях Comfort и Elite. Сейчас «ручку» оставили только для первой. Одновременно убрали сочетание уровня оснащения Comfort и робота. Поэтому самый доступный двухпедальный Jolion подрос в цене с 2,07 до 2,3 млн.

Об эксплуатации

Первое ТО Jolion проходит на 10 тысячах км. Затем – каждые 15 тысяч. Это необычно: для «китайцев» типичен интервал 10 тысяч км.

Самые большие траты владельцу предстоят на 70 тысячах км. В программу этого ТО входят, среди прочего, замена масла в коробке и муфте, замена антифриза и чистка интеркулера. Такое обслуживание обойдется примерно в 50 тысяч рублей.

Оба мотора – с алюминиевыми блоками. Младший – с распределенным впрыском и степенью сжатия 9,3, более мощный – ­ с непосредственным впрыском и степенью сжатия 11,8. Для обоих допустим бензин АИ‑92.

Спойлер пятой двери стал выше и обрел пару прорезей. Возможно, теперь будет меньше загрязняться заднее стекло.

О заводе

Когда пять лет назад Haval запускал собственный завод под Тулой, многие были настроены скептически: кому нужны 80 тысяч китайских кроссоверов в год? Но мир изменился, и за прошлый год из ворот вышли без малого 100 тысяч машин. А Jolion с результатом 55,6 тысячи штук стал иномаркой номер один, в общей статистике уступив лишь вазовской Гранте.

Завод постепенно вводит новые площади и оборудование: изначально была заложена мощность до 150 тысяч автомобилей ежегодно. Уже заработало моторное производство. На сборочном конвейере двигатели 1.5 и 2.0, которые практически полностью закроют потребность локального производства автомобилей Haval. Увеличивается и степень локализации. Кузовные детали штампуют из отечественной стали, они оцинкованы и окрашены российскими материалами. На Jolion устанавливают лобовые стекла с обогревом, сиденья, каталитические нейтрализаторы, аккумуляторы, бензобаки, диски и шины российского производства.

Улучшен в правильных местах, стал практичнее Подвеска короткоходная, заметно подорожала топовая версия

Haval Jolion AWD

Длина / ширина / высота / база 4772 / 1874 / 1581 / 2700 мм

4772 / 1874 / 1581 / 2700 мм Объем багажника при сложенных сиденьях 1133 л

1133 л Снаряженная / полная масса 1625 / 1965 кг

1625 / 1965 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 5500–6000 об/мин; 230 Н·м при 1500–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 5500–6000 об/мин; 230 Н·м при 1500–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с

9,8 с Максимальная скорость 185 км/ч

185 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 55 л

АИ‑92–95 / 55 л Расход топлива город / трасса / смешанный цикл 10,4 / 6,9 / 8,2 л / 100 км

10,4 / 6,9 / 8,2 л / 100 км Трансмиссия полный привод; Р7