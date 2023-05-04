Очень необычные новые автобусы — ждем на дорогах!

Шикарной модели, которую готовятся выпускать в Хабаровске, французы противопоставят двухэтажный автобус-автовоз.

Наш Volgabus

О будущей (уже третьей) площадке производителя автобусов Volgabus мы рассказывали. В дополнение к заводам в Волгоградской и Владимирской областях добавится предприятие в Хабаровском крае. Появились рендеры машины, которая может там выпускаться. Это шикарный автобус в ретростиле. При желании и даже не слишком большой фантазии в нём можно заметить мотивы стильного зиловского автобуса Юность.

Информации о машине нет, ни характеристик, ни даже размеров. Возможно, это просто красивые картинки. Но, уверены, всем бы хотелось, чтобы такие автобусы украсили российские города и трассы. Судя по всему, их можно будет использовать как на не слишком загруженных пассажирских маршрутах, так и в качестве туристических. Обширное остекление способствует отличному обзору с любого посадочного места.

В строительство завода вложат 6,7 млрд рублей. На проектную мощность в 1000 автобусов в год он выйдет нескоро, после 2030 года.

Европейский Symone

Французский стартап Symone пошел в футуризме еще дальше. Там придумали сочлененный двухэтажный автобус-автовоз – работающий на водороде.

Идея проекта в том, чтобы дать людям возможность в путешествиях осматривать города и окрестности на собственной машине, но не тратить силы на долгие перегоны. А заодно не загрязнять атмосферу, сжигая топливо на сотни километров.

Автомобили загружаются на второй этаж, пассажиры размещаются на первом в салоне бизнес-класса. Вместимость – 18 человек и пять машин (или меньше машин плюс несколько мотоциклов).

К услугам путешествующих – индивидуальные медиасистемы, туалет, комфортные кресла, еда и напитки. В отличие от поезда клиенты не привязаны к жесткому расписанию, а маршрут автобуса станет подстраиваться под собирающуюся группу.

Подробностей о силовой установке пока никаких. Но если Symone всерьез рассчитывает запустить туры на водородных автобусах, это потребует колоссальных инвестиций. Причем не столько в доведение до серии собственно машины, сколько в создание с нуля инфраструктуры.

Как работает КАМАЗ на водороде, смотрите тут.

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Фото: фирмы-производители