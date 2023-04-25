Новый Aurus Senat: теперь на водороде

Новинку презентуют в ОАЭ в конце 2023 года.

На международном саммите по экологии в Объединенных Арабских Эмиратах ФГУП «НАМИ» намерен представить водородный Aurus Senat. Как сообщил гендиректор НАМИ Федор Назаров, он будет отличаться от того, который был представлен на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге летом 2022 года.

Этот Senat будет водородным, но как бы следующая версия, уже не тот. Там уже ячейки другие, и он уже в более зрелой версии», – пояснил он.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ранее сообщалось, что в линейке Aurus появится автомобили класса люкс в электрической версии. Назаров уточнил, что сейчас НАМИ активно занимается разработкой последовательного гибрида, в котором ДВС напрямую не соединен с колесами и выступает в качестве генератора. Он назвал такие разрабатываемые автомобили «электрической версией с расширенным пробегом».

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Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва», Unsplash