Новый Aurus Senat: теперь на водороде
На международном саммите по экологии в Объединенных Арабских Эмиратах ФГУП «НАМИ» намерен представить водородный Aurus Senat. Как сообщил гендиректор НАМИ Федор Назаров, он будет отличаться от того, который был представлен на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге летом 2022 года.
Этот Senat будет водородным, но как бы следующая версия, уже не тот. Там уже ячейки другие, и он уже в более зрелой версии», – пояснил он.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Ранее сообщалось, что в линейке Aurus появится автомобили класса люкс в электрической версии. Назаров уточнил, что сейчас НАМИ активно занимается разработкой последовательного гибрида, в котором ДВС напрямую не соединен с колесами и выступает в качестве генератора. Он назвал такие разрабатываемые автомобили «электрической версией с расширенным пробегом».
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Источник: ТАСС
Фото: АГН «Москва», Unsplash
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