В линейке Aurus появится новая модель — журнал За рулем

В линейке Aurus появится новая модель

Это будет электрокар премиального класса.

Материалы по теме
Honda по цене новой Гранты — в чем подвох?

Вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что Aurus планирует выпускать автомобили класса люкс в электрической версии. Сейчас этот проект находится в стадии разработки.

«Мы популяризируем российский автомобиль, Правительство Российской Федерации оснащено Аурусами. Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим», — отметила она.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

При этом вице-премьер добавила, что хотя за такими автомобилями будущее, необходимо проработать вопрос об утилизации электрокаров.

«Я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», — заключила Абрамченко.

Источник: РИА Новости

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Mazda CX-4 из Китая: первый тест
Тест китайских кроссоверов Omoda C5 и FAW T77
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров149
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: