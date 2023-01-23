В линейке Aurus появится новая модель

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Вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что Aurus планирует выпускать автомобили класса люкс в электрической версии. Сейчас этот проект находится в стадии разработки.
«Мы популяризируем российский автомобиль, Правительство Российской Федерации оснащено Аурусами. Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим», — отметила она.
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При этом вице-премьер добавила, что хотя за такими автомобилями будущее, необходимо проработать вопрос об утилизации электрокаров.
«Я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», — заключила Абрамченко.
Источник: РИА Новости
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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