С тормозами и дурак доедет — ты вот без тормозов попробуй!
Из высказываний бывалых
Почему машина должна быть исправной?
Вопрос кажется наивным, но только на первый взгляд. Задайте его на улице и оцените разнообразие ответов — оно будет гарантировано. Одна популярная телепередача давно именно этим и занимается. Мы приводим ниже известные нам варианты ответов, но будем признательны всем, кто дополнит получившийся список.
И еще: а можно ли официально ездить на не совсем исправной машине? Да, можно — но об этом скажем в самом конце.
Итак, почему машина все-таки должна быть исправной?
Этого требуют ПДД
Забегая вперед, отметим, что это — единственный пункт, не подлежащий сомнению.
Со всеми остальными при желании можно поспорить.
Меньше поводов быть остановленным ГАИ
По сути — верно. Во всяком случае, при исправной машине фразы типа «У вас фара не горит» нам не грозят. Но аргумент не очень сильный, потому что из него может последовать вывод: если гаишников поблизости нет, то и без фар вполне можно ездить. А это все-таки нехорошо.
На исправной машине приятно и комфортно ехать
Конечно же, когда ничего не гремит, в салоне не жарко и не холодно и ничем не воняет, то ехать приятно. Но для многих такие доводы — пустой звук: мол, едет — и ладно. И вообще, в нормальной машине должно что-то звенеть и болтаться…
Исправная машина безопаснее неисправной
Да, разумеется. Но разве настоящий водитель боится опасностей? К сожалению, не очень.
Не посадят
Не дай Бог угодить в ДТП, особенно с жертвами. Но если в ходе расследования выяснится, что ваш автомобиль имел неисправности — от негорящих фар до стертых тормозных колодок, то готовьтесь к худшему сценарию. Не нравится? Приводите машину в порядок!
Не подведет
Заведомо исправная машина позволяет в любую секунду сорваться на край света и даже дальше. Не придется вздыхать о том, что опять не прокачал тормоза, не поменял лампочку и не понял, откуда вытекает антифриз.
Метеонезависимость
Исправная машина делает ваши поездки независимыми от погоды за окном. В ряде случаев несложно ездить с неисправными дворниками, с неработающей печкой и даже на дрянной резине, но как только пойдет дождь или ударит морозец, все эти факторы мгновенно дадут о себе знать.
Экология
Не усугубить
Некоторые дефекты, поначалу небольшие, на протяжение времени становятся более серьезными. Таковы, например, все дела, связанные с коррозией кузова — самой ответственной и дорогой частью автомобиля. Вначале не залечили небольшой «паучок» коррозии, а со временем получим сквозное проржавление кузовной детали.
С большинством неисправностей ездить можно!
Что же говорят Правила дорожного движения? Оказывается, критических позиций по неисправностям всего несколько. И перечислены они в «Общих обязанностях водителей». Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства при использовании прицепа, негорящих фарах и задних «габаритах» в темноте и в условиях недостаточной видимости, и недействующим стеклоочистителем со стороны водителя в снег или дождь. Со всем остальным ехать можно! Но... всегда надо помнить короткую и четкую формулировку для сотрудника ДПС:
Следую к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.
Классовые предрассудки
Но если вы хоть немного разбираетесь в автомобиле, бережно его эксплуатируете и прислушиваетесь к посторонним шумам, то, возможно, и не новый «аппарат» будет в лучшем состоянии, чем годовалый автомобиль, купленный, например, на родительские деньги и безалаберно эксплуатируемый безответственным владельцем. Причем частота техосмотров (посещений пунктов получения диагностических карт) абсолютно не связана с текущим состоянием автомобиля. Кто-то за год проезжает 100 000 км, кто-то — 5000 км. Кто-то, выехав из ворот диагностического пункта, попадет в аварию и только через полгода ремонта этаким Франкенштейном, собранным порой из нескольких автомобилей, выползет на дороги общего пользования, а кто-то спокойно проездит год по приличным дорогам — без аварий и даже без пробок.
Если вам кажется, что мы не исчерпали перечень важных аргументов в пользу исправности машины, просим вас дополнить наш список.
Читать комментарии