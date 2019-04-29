Ответ — никогда! Эксперты «за рулем» перечисляют самые весомые аргументы в пользу исправного состояния автомобиля. Или все же есть исключительные ситуации? Пишите о них в комментариях.

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С тормозами и дурак доедет — ты вот без тормозов попробуй!

Из высказываний бывалых

Почему машина должна быть исправной?

Вопрос кажется наивным, но только на первый взгляд. Задайте его на улице и оцените разнообразие ответов — оно будет гарантировано. Одна популярная телепередача давно именно этим и занимается. Мы приводим ниже известные нам варианты ответов, но будем признательны всем, кто дополнит получившийся список.

И еще: а можно ли официально ездить на не совсем исправной машине? Да, можно — но об этом скажем в самом конце.

Итак, почему машина все-таки должна быть исправной?

Этого требуют ПДД

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Согласно п. 2.3.1. водитель обязан «п еред выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства». А ПДД — это наш Закон, который надо соблюдать.

С таким доводом не поспоришь.

Забегая вперед, отметим, что это — единственный пункт, не подлежащий сомнению.

Со всеми остальными при желании можно поспорить.

Меньше поводов быть остановленным ГАИ

По сути — верно. Во всяком случае, при исправной машине фразы типа «У вас фара не горит» нам не грозят. Но аргумент не очень сильный, потому что из него может последовать вывод: если гаишников поблизости нет, то и без фар вполне можно ездить. А это все-таки нехорошо.

На исправной машине приятно и комфортно ехать

Конечно же, когда ничего не гремит, в салоне не жарко и не холодно и ничем не воняет, то ехать приятно. Но для многих такие доводы — пустой звук: мол, едет — и ладно. И вообще, в нормальной машине должно что-то звенеть и болтаться…

Дефекты лучше выявлять и устранять заблаговременно.

Исправная машина безопаснее неисправной

Да, разумеется. Но разве настоящий водитель боится опасностей? К сожалению, не очень.

Не посадят

Не дай Бог угодить в ДТП, особенно с жертвами. Но если в ходе расследования выяснится, что ваш автомобиль имел неисправности — от негорящих фар до стертых тормозных колодок, то готовьтесь к худшему сценарию. Не нравится? Приводите машину в порядок!

Автолюбитель со стажем наверняка умел отличить звук проезжающей Волги от, например, Москвича.

Не подведет

Заведомо исправная машина позволяет в любую секунду сорваться на край света и даже дальше. Не придется вздыхать о том, что опять не прокачал тормоза, не поменял лампочку и не понял, откуда вытекает антифриз.

Метеонезависимость

Исправная машина делает ваши поездки независимыми от погоды за окном. В ряде случаев несложно ездить с неисправными дворниками, с неработающей печкой и даже на дрянной резине, но как только пойдет дождь или ударит морозец, все эти факторы мгновенно дадут о себе знать.

В жару исправная машина перегреваться не должна.

Экология

Думается, что карма водителей вонючих транспортных средств, от старого КАМАЗа на трассе до карбюраторного Жигуля, по полчаса прогревающего мотор во дворе, должна быть повреждена многочисленными проклятиями окружающих. Такого типа неисправности встречаются и на более свежих автомобилях, когда владелец удаляет каталитический нейтрализатор из системы выпуска отработавших газов. Не любят жители, нуждающиеся в ночном отдыхе, и стритрейсеров, оглашающих ревом спальные районы. Эти вообще — сознательные вредители.

Не усугубить

Некоторые дефекты, поначалу небольшие, на протяжение времени становятся более серьезными. Таковы, например, все дела, связанные с коррозией кузова — самой ответственной и дорогой частью автомобиля. Вначале не залечили небольшой «паучок» коррозии, а со временем получим сквозное проржавление кузовной детали.

С большинством неисправностей ездить можно!

Что же говорят Правила дорожного движения? Оказывается, критических позиций по неисправностям всего несколько. И перечислены они в «Общих обязанностях водителей». Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства при использовании прицепа, негорящих фарах и задних «габаритах» в темноте и в условиях недостаточной видимости, и недействующим стеклоочистителем со стороны водителя в снег или дождь. Со всем остальным ехать можно! Но... всегда надо помнить короткую и четкую формулировку для сотрудника ДПС:

Следую к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Классовые предрассудки

Конечно, лучше ездить на свежем, обслуженном и абсолютно исправном автомобиле. К сожалению не все могут себе такой позволить.

Но если вы хоть немного разбираетесь в автомобиле, бережно его эксплуатируете и прислушиваетесь к посторонним шумам, то, возможно, и не новый «аппарат» будет в лучшем состоянии, чем годовалый автомобиль, купленный, например, на родительские деньги и безалаберно эксплуатируемый безответственным владельцем. Причем частота техосмотров (посещений пунктов получения диагностических карт) абсолютно не связана с текущим состоянием автомобиля. Кто-то за год проезжает 100 000 км, кто-то — 5000 км. Кто-то, выехав из ворот диагностического пункта, попадет в аварию и только через полгода ремонта этаким Франкенштейном, собранным порой из нескольких автомобилей, выползет на дороги общего пользования, а кто-то спокойно проездит год по приличным дорогам — без аварий и даже без пробок.

Если вам кажется, что мы не исчерпали перечень важных аргументов в пользу исправности машины, просим вас дополнить наш список.