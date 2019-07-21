Что за черные мигалки появились: это спецслужбы, мажоры или дураки?

Все зависит от принадлежности автомобиля!

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В последнее время на дорогах стало больше автомобилей с черными мигалками. На самом деле это изделие было придумано еще в середине 2000-х, когда дороги крупных городов заполонили машины всевозможных спецслужб (конечно, с мигалками на крышах). Тогда же у нас был на пике популярности и автомобильный тюнинг: молодые автовладельцы вешали на свои машины что ни попадя. Особо дерзкие ставили скрытые СГУ (сигнальные громкоговорящие устройства) и черные «мигалки» — на самом деле муляжи, выполнявшие роль радиоантенн.

На случай встречи с гаишниками у каждого была заготовлена легенда, что именно такая форма антенны необходима для хорошего приема радиосигнала. А инспекторы ДПС таких умников не любили (не любят до сих пор) и останавливали при первой возможности. Наказывать водителя конкретно за антенну в форме «мигалки» они не имели права, хотя и пугали статьей 12.4.2 КоАП РФ:

Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)......влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Однако такая норма в данном случае не применима. В итоге инспекторы ДПС находили другие нарушения, уже подпадающие под статьи КоАП. Так что мода ставить черные «мигалки» на частные машины постепенно исчезла. Хотя некоторые индивидуумы по-прежнему ей верны. Видимо, в этом сезоне «радиоантенны» снова в моде.

Особенно комично такая антенна в форме мигалки выглядит на автомобиле такси.

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Впрочем, есть и работающие черные пластиковые «ведерки» — их можно увидеть на крышах некоторых автомобилей ФСО. Это так называемые «глушилки», не принимающие, а подавляющие радиосигналы в радиусе нескольких сотен метров: для защиты технической информации и от радиоуправляемых взрывных устройств. Но такие машины ездят обычно в составе кортежей, а не сами по себе.