Нагрубил инспектор ГИБДД? Вот куда надо жаловаться

Читатель «За рулем» из Твери жалуется на грубость сотрудников Госавтоинспекции — мол, хамят, непечатные выражения позволяют... Глава ГИБДД напоминает, как должен вести себя сотрудник полиции, а водителям — куда жаловаться.

Меня интересует, есть ли кодекс поведения сотрудника ГИБДД. Нередко приходится сталкиваться с неуважительным отношением со стороны инспекторов — хамят, позволяют себе непечатные выражения…

Сан Саныч, Тверь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Нормы поведения сотрудников полиции регламентируются, главным образом, федеральным законом «О полиции».

В частности, одним из принципов деятельности полиции является соблюдение и уважение прав и свобод человека. По отношению к сотрудникам Госавтоинспекции, осуществляющим надзор за дорожным движением, этот принцип раскрывается в Административном регламенте исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержденном приказом МВД России от 23 августа 2017 года № 664.

Так, при разговоре с участниками дорожного движения сотруднику предписано воздерживаться от высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; от грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; оскорбительных выражений или реплик; от действий, провоцирующих противоправное поведение.

На неправомерные и некорректные действия сотрудников можно пожаловаться в установленном порядке, в том числе через официальный интернет-портал ГИБДД.