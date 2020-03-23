Снег у нас сходит вместе с асфальтом. У явления есть одна четкая причина, которую можно побороть.

Снег — это замерзшая вода. От реагентов или при плюсовой температуре он на асфальте тает и просачивается во все, даже мельчайшие, трещины, ямки и дефекты покрытия. Погода не дает влаге высохнуть, и она сохраняется на дороге надолго. При заморозках вода замерзает и расширяется (объем льда примерно на 11% больше объема воды, из которого он получен). Ей в «укрытии» становится тесно, и она крошит окружающий асфальт. Яма готова.

На тротуаре и дороге с небольшим движением (например, во дворе или на даче) дефекты прогрессируют медленно и до доставляющего дискомфорт размера могут расти годами. Обычно же улицы и проспекты подразумевают интенсивное движение, которое многократно ухудшает ситуацию: машины колесами быстро разбивают фрагмент до выбоины внушительных размеров. И таких «засад» на весенних дорогах нашей страны миллионы.

Доходит до того, что некоторые водители, у которых летние колеса большей размерности, нежели зимние, предпочитают переобуваться не с наступлением тепла, а дождавшись первой волны ремонта дорог.

В качестве причины чиновники любят пенять на большое количество переходов температуры через ноль. Действительно, в Европе и Скандинавии их обычно меньше. И количество машин в их городах порой поменьше. В этом плане российским дорогам приходится тяжелее. Однако и рецепт против такого явления есть! Чем качественнее произведена укладка асфальта, тем меньше в нем «убежищ» для воды зимой, тем лучше он переживет холодный сезон.

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Увы, в наших условиях о качественном ремонте остается только мечтать. Достаточно проехать по любой свежеотремонтированной улице, и вы поймете, что в подавляющем большинстве случаев на ней уже хватает будущих выбоин и трещин: стыки на мостах, окаймления канализационных люков и сточных решеток, швы на стыках асфальта. На загородных трассах всего этого меньше, и служат они дольше.

Так что главный рецепт борьбы с «сезонными» дефектами дороги — качественная перекладка асфальта. Ямочный ремонт сгодится в качестве временного и продержится недолго. Таким способом можно залатать зимой особо крупную яму, чтобы с наступлением теплого сезона «перекатать» улицу уже качественно, с соблюдением всех технологий. На деле же обычно заплатки остаются надолго, лишь обрастая с годами сверху новыми слоями асфальта. Который, разумеется, держится до первых переходов через ноль.