Попал в яму и повредил колесо — как получить компенсацию? Инструкция ЗР

Скоро весна, а значит, вместе со снегом с дорог начнет исчезать асфальт. Ямы и выбоины могут стоить вам шин и дисков, обернуться дорогостоящим ремонтом рулевой системы и подвесок. Можно ли компенсировать полученный ущерб и с кого требовать неустойки?

Угодил в яму — попал в ДТП?

Для начала нужно разобраться, было ли ДТП. Не быть голословным поможет пп. 1.2. п. 1 ПДД. О том, что подпадает под ДТП, мы уже подробно писали ранее. Нас из этого определения интересует та часть, которая говорит о повреждении транспортного средства и причинении материального ущерба (а именно — пробито колесо, поврежден диск, подвеска, кузов и т.д). А раз речь идет о ДТП, то и последовательность последующих действий должна соответствовать требованиям п. 2.5, 2.6, 2.6.1 ПДД РФ.

Шаг № 1. Соблюсти требования ПДД


Для начала вспомним, что от нас требуется, если есть пострадавшие:

  1. остановить автомобиль (не трогаться с места);
  2. включить аварийный сигнал;
  3. выставить аварийный знак (в населенном пункте не менее 15 метров от машины, а вне населенных пунктов — не менее 30 метров от авто);
  4. не передвигать предметы, связанные с аварией;
  5. оценить состояние всех участников ДТП;
  6. оказать первую помощь всем пострадавшим людям без исключения и приоритетов;
  7. вызвать скорую и сотрудников ГИБДД. Сориентировать по местоположению;
  8. когда невозможно отправить пострадавших на попутном транспорте, самому отвезти в ближайшую медицинскую организацию, затем вернуться обратно на место ДТП;
  9. если другие водители не могут проехать, то освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав на фото или видео положение машины, следы и предметы, связанные с аварией, и принять все возможные меры к их сохранению;
  10. записать фамилии и адреса свидетелей;
  11. дождаться сотрудников ГИБДД на месте ДТП.

Если пострадавших нет и повреждено только имущество, то предпринять нужно все указанные действия, кроме пунктов 5–8.

Важно: оформить ДТП по европротоколу не получится, поскольку в происшествии участвует один автомобиль. Нельзя уезжать на машине с места происшествия, потому что, уехав, доказать тот факт, что колесо было повреждено именно из-за попадания в конкретную яму, будет архисложно.

Шаг № 2. Начать сбор информации о происшествии

Пока вы будете ждать сотрудников Госавтоинспекции, важно с особой тщательностью подойти к вопросу фиксации всех повреждений машины и сбору информации по ДТП.

  • Если у вас был включен видеорегистратор, обязательно просмотрите запись на нем, возможно, она даст четкое представление о характере происшествия.
  • Поговорите с очевидцами, быть может, кто-то стал свидетелем ДТП, зафиксировал произошедшее. Запишите фамилии и адреса свидетелей.
  • Посмотрите, есть ли в округе ограждения или/и предупреждающие знаки.
  • Сфотографируйте с разных ракурсов все повреждения, полученные автомобилем.
  • Сфотографируйте яму и вашу машину на фоне местности так, чтобы расположение самой ямы, вашего автомобиля и места, где случилось происшествие, были четко видны и не было никаких сомнений в том, что ДТП случилось именно с вашей машиной, на конкретном промежутке дороги и в определенной местности.
  • Обязательно измерьте яму. Помочь в этом могут линейка, рулетка или любые сподручные предметы неизменных габаритов (например, кредитная карта), которые не помнутся, не сломаются, не поменяют форму, так, чтобы потом вы смогли предоставить их в качестве доказательства в суде.

Яму важно измерить, потому что существует ГОСТ Р 50597–93, утвержденный еще в 1993 году. В пункте 3.1.2 в нем сказано, что «предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 см». Вот почему эти данные так важны.

Шаг № 3. Оформить ДТП


По приезду сотрудников Госавтоинспекции необходимо оформить ДТП и составить протокол.

  • Нужно подробно описать все обстоятельства произошедшего. Важно учитывать тот факт, что изначально вы должны выполнить правила пункта 10.1 ПДД РФ, то есть соблюдать скоростной режим, реагировать на разметку и предупреждающие знаки. Если, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, опасность в виде ямы возникла для вас абсолютно внезапно, а избежать ДТП не было никакой объективной возможности, отметьте это в протоколе сразу. Укажите отдельно, что в округе не было предупреждающих знаков и ограждений, если это действительно так. Нужно это для того, чтобы исключить из ваших действий грубую неосторожность. Потому что при ее наличии размер возмещения будет уменьшен (п. 2 ст. 1083 ГК РФ). А если в ваших действиях обнаружат умысел, то компенсации не будет вовсе (п. 1 ст. 1083 ГК РФ).
  • В протоколе должен быть указан факт наличия ямы и расписаны ее размеры (они станут важным аргументом в суде). Инспекторы измеряют ее вместе с вами и, если яма не соответствует ГОСТу, составляют «Акт выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения». Именно этот документ — ваш аргумент при требовании выплаты компенсации по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.
  • С особой ответственностью подойдите к описанию повреждений вашей машины. В протоколе нужно подробно описать все повреждения — как видимые, так и скрытые (укажите на саму их возможность). Если есть течь технических жидкостей, обязательно отметьте этот факт.
  • Также составляется схема ДТП, в которой должны быть указаны параметры и расположение ямы по отношению к краю проезжей части или дороги, положение машины после происшествия, а также следы торможения, если таковые были, и тому подобное.

Шаг № 4. Определить ответчика


После оформления ДТП необходимо выяснить реквизиты организации, ответственной за содержание в надлежащем виде того участка дорог, где случилось происшествие. За помощью можно обратиться к инспектору ГИБДД, в отдел ГИБДД или в администрацию района, в котором случилось происшествие.

Шаг № 5. Договориться о досудебном урегулировании

Когда все вводные будут конкретизированы, нужно обратиться к организации с претензией о добровольном возмещении ущерба. Но сначала важно установить размер ущерба, для чего потребуется проведение независимой экспертизы. На экспертизу следует пригласить представителя организации-ответчика, направив на ее адрес заказное письмо с уведомлением. Нужно письменно зафиксировать, явился ли представитель на экспертизу, согласился ли с ее результатами.

Затем заказным письмом отправляйте претензию на адрес организации. Не забудьте приложить все копии имеющихся материалов по происшествию. Если претензия останется незамеченной либо не будет удовлетворена, то следующий шаг — суд.

Шаг № 6. Обратиться в суд


В суде необходимо доказать, что автомобиль попал в ДТП на том участке дороги, за которую несет ответственность ответчик, и что повреждения машины возникли именно в результате неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети. Если ваших доказательств будет достаточно, чтобы подтвердить вину организации (ответчика), то вы получите компенсацию.

Вывод

Чтобы избежать неприятных ситуаций и не угодить колесом в яму, постарайтесь минимизировать риски и выполняйте требования ПДД.

  • Соблюдайте скоростной режим (снижайте скорость, если заприметили знаки ремонта на дороге). Особенно внимательно проезжайте лужи.
  • Увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля, оставляя пространство для маневра. Особенно актуален этот совет ночью и в плохую погоду.

Но если, даже предприняв все меры предосторожности, ДТП избежать не удалось, следуйте четкому алгоритму и постарайтесь не упустить ни одной детали из внимания.

Удачи на дорогах!

Текст: Анастасия Федосеева

Фото: depositphotos.com
Попал в яму и повредил колесо — как получить компенсацию? Инструкция ЗР
Попал в яму и повредил колесо — как получить компенсацию? Инструкция ЗР
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