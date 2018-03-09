Скоро весна, а значит, вместе со снегом с дорог начнет исчезать асфальт. Ямы и выбоины могут стоить вам шин и дисков, обернуться дорогостоящим ремонтом рулевой системы и подвесок. Можно ли компенсировать полученный ущерб и с кого требовать неустойки?

Угодил в яму — попал в ДТП?

Для начала нужно разобраться, было ли ДТП. Не быть голословным поможет пп. 1.2. п. 1 ПДД. О том, что подпадает под ДТП, мы уже подробно писали ранее. Нас из этого определения интересует та часть, которая говорит о повреждении транспортного средства и причинении материального ущерба (а именно — пробито колесо, поврежден диск, подвеска, кузов и т.д). А раз речь идет о ДТП, то и последовательность последующих действий должна соответствовать требованиям п. 2.5, 2.6, 2.6.1 ПДД РФ.

Шаг № 1 . Соблюсти требования ПДД

Для начала вспомним, что от нас требуется, если есть пострадавшие:

остановить автомобиль (не трогаться с места); включить аварийный сигнал; выставить аварийный знак (в населенном пункте не менее 15 метров от машины, а вне населенных пунктов — не менее 30 метров от авто); не передвигать предметы, связанные с аварией; оценить состояние всех участников ДТП; оказать первую помощь всем пострадавшим людям без исключения и приоритетов; вызвать скорую и сотрудников ГИБДД. Сориентировать по местоположению; когда невозможно отправить пострадавших на попутном транспорте, самому отвезти в ближайшую медицинскую организацию, затем вернуться обратно на место ДТП; если другие водители не могут проехать, то освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав на фото или видео положение машины, следы и предметы, связанные с аварией, и принять все возможные меры к их сохранению; записать фамилии и адреса свидетелей; дождаться сотрудников ГИБДД на месте ДТП.

Если пострадавших нет и повреждено только имущество, то предпринять нужно все указанные действия, кроме пунктов 5–8.

Важно: оформить ДТП по европротоколу не получится, поскольку в происшествии участвует один автомобиль. Нельзя уезжать на машине с места происшествия, потому что, уехав, доказать тот факт, что колесо было повреждено именно из-за попадания в конкретную яму, будет архисложно.

Шаг № 2 . Начать сбор информации о происшествии

Пока вы будете ждать сотрудников Госавтоинспекции, важно с особой тщательностью подойти к вопросу фиксации всех повреждений машины и сбору информации по ДТП.

Если у вас был включен видеорегистратор, обязательно просмотрите запись на нем , возможно, она даст четкое представление о характере происшествия .

возможно, она даст четкое представление о характере происшествия Поговорите с очевидцами , быть может, кто-то стал свидетелем ДТП , зафиксировал произошедшее . Запишите фамилии и адреса свидетелей .

кто-то стал свидетелем ДТП зафиксировал произошедшее Запишите фамилии и адреса свидетелей Посмотрите, есть ли в округе ограждения или/и предупреждающие знаки.

Сфотографируйте с разных ракурсов все повреждения , полученные автомобилем .

полученные автомобилем Сфотографируйте яму и вашу машину на фоне местности так , чтобы расположение самой ямы , вашего автомобиля и места , где случилось происшествие , были четко видны и не было никаких сомнений в том , что ДТП случилось именно с вашей машиной , на конкретном промежутке дороги и в определенной местности .

чтобы расположение самой ямы вашего автомобиля и места где случилось происшествие были четко видны и не было никаких сомнений в том что ДТП случилось именно с вашей машиной на конкретном промежутке дороги и в определенной местности Обязательно измерьте яму . Помочь в этом могут линейка, рулетка или любые сподручные предметы неизменных габаритов (например, кредитная карта) , которые не помнутся , не сломаются , не поменяют форму , так , чтобы потом вы смогли предоставить их в качестве доказательства в суде .

Яму важно измерить, потому что существует ГОСТ Р 50597–93, утвержденный еще в 1993 году. В пункте 3.1.2 в нем сказано, что «предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 см». Вот почему эти данные так важны.

Шаг № 3. Оформить ДТП





По приезду сотрудников Госавтоинспекции необходимо оформить ДТП и составить протокол.

Нужно подробно описать все обстоятельства произошедшего . Важно учитывать тот факт , что изначально вы должны выполнить правила пункта 10 . 1 ПДД РФ , то есть соблюдать скоростной режим , реагировать на разметку и предупреждающие знаки . Если , несмотря на все предпринятые меры предосторожности , опасность в виде ямы возникла для вас абсолютно внезапно, а избежать ДТП не было никакой объективной возможности , отметьте это в протоколе сразу . Укажите отдельно , что в округе не было предупреждающих знаков и ограждений , если это действительно так . Нужно это для того , чтобы исключить из ваших действий грубую неосторожность . Потому что при ее наличии размер возмещения будет уменьшен ( п . 2 ст . 1083 ГК РФ ). А если в ваших действиях обнаружат умысел , то компенсации не будет вовсе ( п . 1 ст . 1083 ГК РФ ).

Важно учитывать тот факт что изначально вы должны выполнить правила пункта 10 1 ПДД РФ то есть соблюдать скоростной режим реагировать на разметку и предупреждающие знаки Если несмотря на все предпринятые меры предосторожности опасность в виде ямы возникла для вас абсолютно внезапно, а избежать ДТП не было никакой объективной возможности отметьте это в протоколе сразу Укажите отдельно что в округе не было предупреждающих знаков и ограждений если это действительно так Нужно это для того чтобы исключить из ваших действий грубую неосторожность Потому что при ее наличии размер возмещения будет уменьшен п 2 ст 1083 ГК РФ А если в ваших действиях обнаружат умысел то компенсации не будет вовсе п 1 ст 1083 ГК РФ В протоколе должен быть указан факт наличия ямы и расписаны ее размеры (они станут важным аргументом в суде) . Инспекторы измеряют ее вместе с вами и , если яма не соответствует ГОСТу , составляют « Акт выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения ». Именно этот документ — ваш аргумент при требовании выплаты компенсации по ч . 1 ст . 12.34 КоАП РФ .

Инспекторы измеряют ее вместе с вами и если яма не соответствует ГОСТу составляют Акт выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения Именно этот документ при требовании выплаты компенсации по ч 1 ст 12.34 КоАП РФ С особой ответственностью подойдите к описанию повреждений вашей машины . В протоколе нужно подробно описать все повреждения — как видимые, так и скрытые (укажите на саму их возможность ). Если есть течь технических жидкостей , обязательно отметьте этот факт .

В протоколе нужно подробно описать все повреждения скрытые (укажите на саму их возможность Если есть течь технических жидкостей обязательно отметьте этот факт Также составляется схема ДТП , в которой должны быть указаны параметры и расположение ямы по отношению к краю проезжей части или дороги , положение машины после происшестви я, а также следы торможения , если таковые были, и тому подобное .

Шаг № 4. Определить ответчика





После оформления ДТП необходимо выяснить реквизиты организации, ответственной за содержание в надлежащем виде того участка дорог, где случилось происшествие. За помощью можно обратиться к инспектору ГИБДД, в отдел ГИБДД или в администрацию района, в котором случилось происшествие.

Шаг № 5. Договориться о досудебном урегулировании

Когда все вводные будут конкретизированы, нужно обратиться к организации с претензией о добровольном возмещении ущерба. Но сначала важно установить размер ущерба, для чего потребуется проведение независимой экспертизы. На экспертизу следует пригласить представителя организации-ответчика, направив на ее адрес заказное письмо с уведомлением. Нужно письменно зафиксировать, явился ли представитель на экспертизу, согласился ли с ее результатами.

Затем заказным письмом отправляйте претензию на адрес организации. Не забудьте приложить все копии имеющихся материалов по происшествию. Если претензия останется незамеченной либо не будет удовлетворена, то следующий шаг — суд.

Шаг № 6. Обратиться в суд





В суде необходимо доказать, что автомобиль попал в ДТП на том участке дороги, за которую несет ответственность ответчик, и что повреждения машины возникли именно в результате неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети. Если ваших доказательств будет достаточно, чтобы подтвердить вину организации (ответчика), то вы получите компенсацию.

Вывод

Чтобы избежать неприятных ситуаций и не угодить колесом в яму, постарайтесь минимизировать риски и выполняйте требования ПДД.

Соблюдайте скоростной режим (снижайте скорость , если заприметили знаки ремонта на дороге) . Особенно внимательно проезжайте лужи .

если заприметили знаки ремонта на дороге) проезжайте лужи Увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля , оставляя пространство для маневра . Особенно актуален этот совет ночью и в плохую погоду .

Но если, даже предприняв все меры предосторожности, ДТП избежать не удалось, следуйте четкому алгоритму и постарайтесь не упустить ни одной детали из внимания.

Удачи на дорогах!

Текст: Анастасия Федосеева