Угодил в яму — попал в ДТП?
Для начала нужно разобраться, было ли ДТП. Не быть голословным поможет пп. 1.2. п. 1 ПДД. О том, что подпадает под ДТП, мы уже подробно писали ранее. Нас из этого определения интересует та часть, которая говорит о повреждении транспортного средства и причинении материального ущерба (а именно — пробито колесо, поврежден диск, подвеска, кузов и т.д). А раз речь идет о ДТП, то и последовательность последующих действий должна соответствовать требованиям п. 2.5, 2.6, 2.6.1 ПДД РФ.
Шаг № 1. Соблюсти требования ПДД
Для начала вспомним, что от нас требуется, если есть пострадавшие:
- остановить автомобиль (не трогаться с места);
- включить аварийный сигнал;
- выставить аварийный знак (в населенном пункте не менее 15 метров от машины, а вне населенных пунктов — не менее 30 метров от авто);
- не передвигать предметы, связанные с аварией;
- оценить состояние всех участников ДТП;
- оказать первую помощь всем пострадавшим людям без исключения и приоритетов;
- вызвать скорую и сотрудников ГИБДД. Сориентировать по местоположению;
- когда невозможно отправить пострадавших на попутном транспорте, самому отвезти в ближайшую медицинскую организацию, затем вернуться обратно на место ДТП;
- если другие водители не могут проехать, то освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав на фото или видео положение машины, следы и предметы, связанные с аварией, и принять все возможные меры к их сохранению;
- записать фамилии и адреса свидетелей;
- дождаться сотрудников ГИБДД на месте ДТП.
Если пострадавших нет и повреждено только имущество, то предпринять нужно все указанные действия, кроме пунктов 5–8.
Важно: оформить ДТП по европротоколу не получится, поскольку в происшествии участвует один автомобиль. Нельзя уезжать на машине с места происшествия, потому что, уехав, доказать тот факт, что колесо было повреждено именно из-за попадания в конкретную яму, будет архисложно.
Шаг № 2. Начать сбор информации о происшествии
Пока вы будете ждать сотрудников Госавтоинспекции, важно с особой тщательностью подойти к вопросу фиксации всех повреждений машины и сбору информации по ДТП.
- Если у вас был включен видеорегистратор, обязательно просмотрите запись на нем, возможно, она даст четкое представление о характере происшествия.
- Поговорите с очевидцами, быть может, кто-то стал свидетелем ДТП, зафиксировал произошедшее. Запишите фамилии и адреса свидетелей.
- Посмотрите, есть ли в округе ограждения или/и предупреждающие знаки.
- Сфотографируйте с разных ракурсов все повреждения, полученные автомобилем.
- Сфотографируйте яму и вашу машину на фоне местности так, чтобы расположение самой ямы, вашего автомобиля и места, где случилось происшествие, были четко видны и не было никаких сомнений в том, что ДТП случилось именно с вашей машиной, на конкретном промежутке дороги и в определенной местности.
- Обязательно измерьте яму. Помочь в этом могут линейка, рулетка или любые сподручные предметы неизменных габаритов (например, кредитная карта), которые не помнутся, не сломаются, не поменяют форму, так, чтобы потом вы смогли предоставить их в качестве доказательства в суде.
Яму важно измерить, потому что существует ГОСТ Р 50597–93, утвержденный еще в 1993 году. В пункте 3.1.2 в нем сказано, что «предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 см». Вот почему эти данные так важны.
Шаг № 3. Оформить ДТП
По приезду сотрудников Госавтоинспекции необходимо оформить ДТП и составить протокол.
- Нужно подробно описать все обстоятельства произошедшего. Важно учитывать тот факт, что изначально вы должны выполнить правила пункта 10.1 ПДД РФ, то есть соблюдать скоростной режим, реагировать на разметку и предупреждающие знаки. Если, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, опасность в виде ямы возникла для вас абсолютно внезапно, а избежать ДТП не было никакой объективной возможности, отметьте это в протоколе сразу. Укажите отдельно, что в округе не было предупреждающих знаков и ограждений, если это действительно так. Нужно это для того, чтобы исключить из ваших действий грубую неосторожность. Потому что при ее наличии размер возмещения будет уменьшен (п. 2 ст. 1083 ГК РФ). А если в ваших действиях обнаружат умысел, то компенсации не будет вовсе (п. 1 ст. 1083 ГК РФ).
- В протоколе должен быть указан факт наличия ямы и расписаны ее размеры (они станут важным аргументом в суде). Инспекторы измеряют ее вместе с вами и, если яма не соответствует ГОСТу, составляют «Акт выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения». Именно этот документ — ваш аргумент при требовании выплаты компенсации по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.
- С особой ответственностью подойдите к описанию повреждений вашей машины. В протоколе нужно подробно описать все повреждения — как видимые, так и скрытые (укажите на саму их возможность). Если есть течь технических жидкостей, обязательно отметьте этот факт.
- Также составляется схема ДТП, в которой должны быть указаны параметры и расположение ямы по отношению к краю проезжей части или дороги, положение машины после происшествия, а также следы торможения, если таковые были, и тому подобное.
Шаг № 4. Определить ответчика
После оформления ДТП необходимо выяснить реквизиты организации, ответственной за содержание в надлежащем виде того участка дорог, где случилось происшествие. За помощью можно обратиться к инспектору ГИБДД, в отдел ГИБДД или в администрацию района, в котором случилось происшествие.
Шаг № 5. Договориться о досудебном урегулировании
Когда все вводные будут конкретизированы, нужно обратиться к организации с претензией о добровольном возмещении ущерба. Но сначала важно установить размер ущерба, для чего потребуется проведение независимой экспертизы. На экспертизу следует пригласить представителя организации-ответчика, направив на ее адрес заказное письмо с уведомлением. Нужно письменно зафиксировать, явился ли представитель на экспертизу, согласился ли с ее результатами.
Затем заказным письмом отправляйте претензию на адрес организации. Не забудьте приложить все копии имеющихся материалов по происшествию. Если претензия останется незамеченной либо не будет удовлетворена, то следующий шаг — суд.
Шаг № 6. Обратиться в суд
В суде необходимо доказать, что автомобиль попал в ДТП на том участке дороги, за которую несет ответственность ответчик, и что повреждения машины возникли именно в результате неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети. Если ваших доказательств будет достаточно, чтобы подтвердить вину организации (ответчика), то вы получите компенсацию.
Вывод
Чтобы избежать неприятных ситуаций и не угодить колесом в яму, постарайтесь минимизировать риски и выполняйте требования ПДД.
- Соблюдайте скоростной режим (снижайте скорость, если заприметили знаки ремонта на дороге). Особенно внимательно проезжайте лужи.
- Увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля, оставляя пространство для маневра. Особенно актуален этот совет ночью и в плохую погоду.
Но если, даже предприняв все меры предосторожности, ДТП избежать не удалось, следуйте четкому алгоритму и постарайтесь не упустить ни одной детали из внимания.
Удачи на дорогах!
Текст: Анастасия Федосеева
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