У дилеров скопились огромные запасы нераспроданных машин

Глава агентства «Автостат»: в РФ скопилось 500 тысяч нераспроданных новых авто

Стоки новых легковых автомобилей на конец I квартала текущего года составили примерно 500 тыс. единиц, рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он пояснил, что за этот период было продано 247 тысяч автомобилей, а произведено и ввезено 256 тысяч штук.

«Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и еще куда там можно. Как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась», – сообщил Целиков.

300-350 тыс. автомобилей из этих 500 тыс. стоковых машин приходится на китайские бренды, и 150-200 тысяч на российские, псевдороссийские, белорусские, псевдокорейские, глобальные альтернативные и другие марки, пояснил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

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Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостата» Сергея Целикова