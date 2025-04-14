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Объемы стоковых автомобилей устремились ввысь

«Коммерсант»: лизинговые компании столкнулись с рекордными запасами авто

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Российские лизинговые компании фиксируют рекордный объем изъятой техники – около 30 тыс. единиц, почти половина из которых – грузовики. Причина – снижение платежеспособности клиентов на фоне высоких ставок и удорожания техники, что заставляет компании усиливать работу со стоками и искать новые каналы сбыта. Некоторые лизингодатели рассматривают открытие собственных точек продаж машин с пробегом. В частности, в «Газпромбанк Лизинге» отмечают рост доли техники, возвращенной в повторный лизинг.

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В «Европлане» сообщают, что около 60% автомобилей из стока снова передаются клиентам. Тем временем аналитики указывают на риск давления на рынок новых грузовиков: компании могут предпочесть бывшую в использовании технику, особенно если она недавно была приобретена, чем покупать новую.

Особое внимание уделяется китайским машинам, купленным в 2022–2023 годах на пике спроса. Они быстрее теряют в цене, чем «европейцы», и клиенты нередко возвращают такие авто, чтобы позже купить их дешевле. В отличие от прежних лет, когда преобладали марки из Европы и Японии, текущие изъятия сопровождаются большими убытками.

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Чтобы ускорить реализацию техники и снизить издержки, лизингодатели предлагают скидки и выгодные условия для повторного лизинга. Некоторые компании отмечают, что интерес к передаче прав по старым лизинговым договорам также растет.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
14.04.2025 
Фото:Depositphotos
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