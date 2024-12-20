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Запасы дилеров ненадолго сдержат рост цен — эксперты о ситуации на авторынке РФ

Глава НАС Шапарин объяснил, на какие автомобили вырастут цены в начале 2025 года

Новые ставки утильсбора и колебания курса валют спровоцировали рост цен на авторынке России. Несмотря на то, что у дилеров еще есть «подушка» в виде запасов машин на складах, в 2025 году ситуация на рынке может резко измениться. Такими прогнозами поделились эксперты автоотрасли.

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По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, цены вырастут практически на все легковые автомобили. При этом он подчеркнул, что какое-то время рост цен будет сдерживаться за счет складских запасов дилеров, но и они не безграничны.

«Подорожание коснется всех автомобилей. Валютная составляющая есть у всех машин, которые представлены на нашем рынке, даже отечественных компаний. Последние, правда, перепишут прайс-листы с некоторой задержкой», – убежден глава НАС.

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В то же время директор по продажам новых автомобилей холдинга Major Auto Дмитрий Паршенцев отметил, что тренд на рост цен будет связан с увеличением ставок утилизационного сбора. Поэтому все прайсы на машины, производство которых не налажено в России, будут переписываться, констатировал эксперт.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
20.12.2024 
Фото:Depositphotos
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