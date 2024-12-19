Турбомотор, 6-ступенчатый робот, каско в подарок – кроссовер с выгодой ₽ 720 тыс

Эксперты составили топ-7 иномарок на рынке России выгодой до ₽ 1,375 млн

Несмотря на рост цен на новые автомобили и вопреки прогнозам экспертного сообщества, производители в преддверии Нового года запустили масштабные акции с грандиозными скидками на популярные модели. Эксперты издания Pravda.Ru проанализировали рынок и собрали самые выгодные предложения уходящего месяца.

Geely Atlas Pro – этот среднеразмерный полноприводный кроссовер в топовой комплектации предлагается сейчас со скидкой до 600 тыс. рублей. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Цена варьируется от 2,63 до 2,94 млн. рублей, из которых:

110 тыс. рублей – прямая скидка,

220 тыс. рублей – при оформлении кредита,

270 тыс. рублей – за сдачу машины в трейд-ин.

Jetour Dashing – компактный кроссовер теперь доступен с экономией до 720 тыс. рублей. Под капотом у него турбомотор объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. с 6-ступенчатым «роботом». При базовой стоимости в 2,71 млн. рублей финальная стоимость составляет 1,99 млн. рублей, каско – в подарок.

300 тыс. рублей – прямая скидка,

220 тыс. рублей – автокредит,

200 тыс. рублей – трейд-ин.

Седан Kaiyi E5 и кроссоверы Kaiyi X3 Pro и X7, произведенные на заводе «Автотор», тоже участвуют в акции. Kaiyi E5 продают за 1,4 млн. рублей (экономия 34%); Kaiyi X3 Pro – скидка составляет до 785 тыс. рублей (минус 30%); Kaiyi X7 предлагают со скидкой до 800 тыс. рублей (минус 23%); скидка на Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid составляет до 1,1 млн. рублей, окончательная цена 3,75 млн. рублей (экономия 23%).

650 тыс. рублей – по программе Chery - Легко!

401 тыс. рублей – за трейд-ин,

50 тыс. рублей – при покупке зарядной станции.

Evolute i-Pro: экономия до 1,375 млн. рублей, финальная цена 1,55 млн. рублей (экономия 48%). Скидка достигается следующим образом:

925 тыс. рублей – госсубсидия на покупку электрокаров,

300 тыс. рублей – прямая скидка производителя,

75 тыс. рублей – скидка на каско.