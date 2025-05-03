Автопробег «Дороги Памяти» стартовал в Москве

2 мая в столице стартовал пробег «Дороги Памяти», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пилоты команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Леонид Панфилов и Михаил Митяев провели автограф-сессию и встретились с болельщиками на АЗС «Роснефть».

Пилоты команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Леонид Панфилов и Михаил Митяев.

Автопробег, организованный заводской командой LADA Sport ROSNEFT и компанией «Роснефть», пройдет через знаковые города Великой Отечественной.

От Москвы до Волгограда пилоты команды проедут на двух автомобилях LADA Vesta в версии Sportline – седан и универсал, а также за рулем новинки – LADA Aura.

Протяженность маршрута — более полутора тысяч километров.

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